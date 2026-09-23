Краткий пересказ от ИИ

Каким СМИ доверяют белорусы? С какими странами хотят налаживать отношения?

В Беларуси продолжают публиковать данные большого социсследования. 23 сентября социологи снова выложили факты на стол. Это уже третья часть масштабного опроса людей из всех регионов страны.

Интернет VS телевизор

Казалось бы, в век социальных и нейросетей цифра безоговорочно победила. Но…

Интернет-ресурсам доверяют 57,4 %, телевидению - 52,3 %, соцсетям и мессенджерам - 48,4%. Личному общению отдают предпочтение 44,1 % респондентов, прессе - 17,5 %, радио - 9,9%. Интернет впереди. Логично. Но и телевидение держит вторую позицию с разрывом в пять пунктов.

В деревне телевизор вообще вырывается вперед - его смотрят 58 % респондентов. В Минске интернет собирает 78,3 % внимания. Столица живет в гаджетах, регионы - в привычке смотреть ТВ вечером после работы. Минчане чаще заняты в сферах, где интернет - часть повседневной и профессиональной жизни. Естественно, это формирует привычку получать новости оттуда же, откуда приходят рабочие письма. А в деревне телевизор - это по-старинке своего рода член семьи.

Теперь о доверии к государственным СМИ: 63,8 % доверяют, 12,3 % - нет. Цифры, которые расставляют все по полочкам. Если в 2021 году показатель был около 40 %, то к концу 2025-го уже более 60 %.

Спрос на правду

В условиях мировой информационной турбулентности и фейков белорусский зритель, читатель, пользователь хочет получать правдивую информацию. ГосСМИ уверенно реагируют на внешние информационные вызовы и угрозы. Скажете, это про пропаганду? Нет. Это про спрос. Рынок доверия работает по тем же законам, что и любой другой рынок. Есть спрос на достоверность - есть предложение. Телевидение выдерживает конкуренцию с сетями именно потому, что люди ему верят. ТВ как надежный инструмент в мастерской: может, и не самый модный, зато не ломается в самый нужный момент.

Антон Синковец, политический эксперт: "Народ, чей гимн начинается со слов "Мы, беларусы, мірныя людзі", ответили, что военным конфликтам предпочитают мирное решение вопросов. Это не удивляет. Равно как и не удивляет отношение белорусов к государственным СМИ. В условиях, когда нам хорошо известны источники финансирования, причины выделения этого финансирования нашим оппонентам, понятно, что люди Беларуси хотят получать информацию из достоверных источников, которые исходят от проверенных редакций, что несут ответственность за материал, выпускаемый в эфир".

Мир со всеми

Белорусы видят отношения с разными странами в позитивном ключе, независимо от текущей геополитической конъюнктуры.

92,6 % белорусов полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. 6,1 % с этим не согласны.

В белорусском менталитете прочно закрепились понятия "памяркоўнасць" и "талерантнасць". Это способность мирно уживаться с представителями разных национальностей и конфессий, которая веками ковалась на стыке разных культур и религий.

Это память, которая стала ДНК белорусской нации. Беларусь не выбирает между Востоком и Западом. Беларусь выбирает всех. И в этом ее сила. Когда твоя земля - поле битвы, ты учишься видеть в каждом не врага, а потенциального собеседника.

Есть страны, которые выбирают сторону. Есть страны, которые выбирают путь. Беларусь выбирает понимание. 92,6 % за хорошие отношения со всеми. Это не политическая наивность, это философия людей, которые слишком хорошо знают цену войне, чтобы играть в геополитические авантюры. Мы хотим дружить со всеми - от Вашингтона до Пекина.