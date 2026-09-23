Доверие к государственным СМИ Беларуси достигло 63,8 % - результаты социологического исследования

Результаты третьей части масштабного социологического исследования стали известны 23 сентября.

Важный блок касался основных источников информации: для белорусов это интернет-ресурсы и телевидение. Как отмечают аналитики, сохранение прочной традиции телесмотрения является важной частью медиапотребления, обеспечивающей разнообразие и выбор для аудитории. При этом многие все равно отдают предпочтение личному общению.

Доверие к белорусским государственным СМИ растет. На сегодня показатель - 63,8 %. Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе населения страны на достоверную и качественную информацию. В разных регионах уровень доверия равномерный, но самый высокий показатель зафиксирован в Гродненской области.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"На тот регион, как ни на какой другой, очень сильно информационно давят наши соседи, и давят, к сожалению, своей недостоверной (это я очень мягко говорю, дипломатично) информацией. Большинство людей там знает и говорит по-польски, и они могут сравнить информацию наших СМИ и то, что идет оттуда. И это сравнение еще более подчеркивает выгодность реалистичной, правдивой позиции белорусских государственных СМИ. Поэтому эта цифра по Гродненщине как раз-таки очень даже объяснима".

В целом важно: какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? В топе - вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее идут доступность жилья, кибермошенничество, телефонное мошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги. При этом зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Например, о жилье и зарплатах чаще всего говорит молодежь.

Напомним, социологическое исследование проводил в июле-августе Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований. Участие в нем приняли 2045 респондентов.