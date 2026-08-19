Доверие к рублю: белорусы выбирают национальную валюту

В Беларуси снижается уровень валютизации экономики. Идет устойчивый рост рублевых сбережений. Так, в августе срочные рублевые депозиты белорусов превысили 18 млрд долларов. Крепкая национальная валюта - один из важных признаков настоящей независимости. Наш рубль стабилен - и это залог успеха всей экономики.

К тому же население на этом может хорошо заработать.

Депозиты в национальной валюте - выбор белорусов

Доверие белорусов к национальной валюте растет - население все чаще открывает депозиты в рублях. Привычка сберегать в иностранной валюте уходит в прошлое.

Факторов несколько. Самый главный, пожалуй, - устойчивое положение дел в экономике.

Предприятия работают стабильно, если есть сложности, их оперативно решают, чтобы сохранить занятость и достойный уровень зарплат. Рост доходов населения, кстати, - еще один важный фактор: за первое полугодие 108 % к уровню января - июня прошлого года. Так что, если есть деньги и стабильность, - выбор в пользу национальной валюты очевиден.

И вот результат: срочные рублевые депозиты физлиц превысили 18 млрд рублей. За июнь они выросли на 500 млн, и это значительная прибавка. Как отмечают в Нацбанке, сберегательная активность населения сохранилась на высоком уровне.

И важно отметить тренд, который сохраняется на протяжении долгого времени. Значительная часть рублевых депозитов привлекается на срок свыше года. Почему? Здесь нужно обратить внимание на уровень инфляции. Годовой прирост потребительских цен в июле сложился на уровне 4,4 % - то есть даже ниже того самого идеального сценария в 5 %. Такой стабильный расклад и позволяет людям планировать долгосрочные рублевые вклады.

Мир нынче, как говорят, турбулентный, за 12 месяцев может поменяться многое, но люди уверены: несмотря ни на что, экономика будет работать, а рубль будет оставаться крепким. Согласитесь, доверие населения дорогого стоит.

Финансовая грамотность: выбирать национальную валюту

Помните, когда, поддавшись панике из-за фейковых публикаций извне, белорусы начинали штурмовать обменники и скупать валюту? Не разбираясь, а так, просто на всякий случай. Тем самым самим себе делали только хуже.

На это неоднократно обращал внимание и Президент. Впрочем, белорусы подтянули грамотность информационную, а за ней и финансовую. Этот тренд прослеживается на протяжении всей нынешней пятилетки.

Итак, на 1 августа доля депозитов в рублях превысила 70 %. Хотя год назад составляла 63 %. На старте пятилетки показатель был чуть меньше, но все равно перевалил за 50 %. Цифры подтверждают: свою валюту с каждым годом выбирают все больше белорусов.

Тем более что в Нацбанке не раз обращали внимание, и мы еще раз напомним: доходность депозитов в белорусских рублях существенно выше, чем в долларах.

Так что призываем население делать правильный выбор.