Доверие армии оказывают более 70 % белорусов

Более 70 процентов белорусов оказывают доверие армии. 62-процентной поддержкой у населения пользуются правоохранительные органы страны. Такие данные были озвучены по результатам масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем". Эксперты связывают такие данные с запросом у населения на безопасность и порядок.



Более 44 % белорусов считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны. В нынешнее время геополитических турбулентностей тема защиты рубежей остается одной из самых актуальных и находится на постоянном контроле главы государства. Практически ежедневно к нашим границам стягивают новые воинские подразделения из бронетехники и вооруженной пехоты. Мы видим эти движения и оперативно на них реагируем.