3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дойти до каждого палача и дать правовую оценку. О расследовании фактов геноцида в Беларуси рассказал Валерий Толкачев
Еще одна точка, которая сегодня притягивает людей, Хатынь. Символ вечной памяти и скорби белорусского народа. Генпрокуратура Беларуси занимает принципиальную позицию - дойти до каждого палача и дать им надлежащую правовую оценку. Одним из палачей был каратель Катрюк. Его дело стало первым из череды громких судебных процессов наших дней.
Беларусь сделает все, чтобы отстоять историческую правду. И уже в этом году не менее 5 уголовных дел о геноциде поступит в Верховный суд. И второй громкий процесс - это дело в отношении одного из лидеров 118-го украинского батальона.
О расследовании фактов геноцида - Виолетта Соколович поговорила с руководителем следственной группы Генеральной прокуратуры (подробности в видео).
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов