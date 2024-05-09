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Дойти до каждого палача и дать правовую оценку. О расследовании фактов геноцида в Беларуси рассказал Валерий Толкачев

Еще одна точка, которая сегодня притягивает людей, Хатынь. Символ вечной памяти и скорби белорусского народа. Генпрокуратура Беларуси занимает принципиальную позицию - дойти до каждого палача и дать им надлежащую правовую оценку. Одним из палачей был каратель Катрюк. Его дело стало первым из череды громких судебных процессов наших дней.

Беларусь сделает все, чтобы отстоять историческую правду. И уже в этом году не менее 5 уголовных дел о геноциде поступит в Верховный суд. И второй громкий процесс - это дело в отношении одного из лидеров 118-го украинского батальона.

О расследовании фактов геноцида - Виолетта Соколович поговорила с руководителем следственной группы Генеральной прокуратуры (подробности в видео).

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