Дождь и мокрый снег ожидает белорусов в начале недели, ночью синоптики прогнозируют заморозки до - 6°С

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен сегодня в Беларуси. Порывы достигать будут20 метров в секунду. При этом погода уверенно переходит на зимний формат. В начале недели по всей территории страны - дождь, а местами и мокрый снег. Днем при этом от нуля до 8, местами до 10 тепла, а ночью синоптики прогнозируют заморозки до минус 6 градусов.