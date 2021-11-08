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Дождь и мокрый снег ожидает белорусов в начале недели, ночью синоптики прогнозируют заморозки до - 6°С

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен сегодня в Беларуси. Порывы достигать будут20 метров в секунду. При этом погода уверенно переходит на зимний формат. В начале недели по всей территории страны - дождь, а местами и мокрый снег. Днем при этом от нуля до 8, местами до 10 тепла, а ночью синоптики прогнозируют заморозки до минус 6 градусов.

К концу недели характер погоды существенно не изменится. Дневной максимум - 10 со знаком плюс.

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