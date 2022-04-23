Дождь днем 24 апреля - к грибному лету
Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі маларухомыя атмасферныя франты. Месцамі па краіне, а ў цэнтральных раёнах на большай частцы тэрыторыі прайшлі моцныя дажджы. У асобных раёнах адзначаўся парывісты вецер.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: раніцай неба чырвонае - усю вясну будзе дажджліва і ветрана; дождж у гэты дзень - да грыбнога лета.