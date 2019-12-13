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Дождь и мокрый снег в прогнозах синоптиков на выходные

По-осеннему дождливая погода ждет минчан в выходные дни. О календарной зиме напомнит только мокрый снег, который пройдет местами по Минской области. Завтра в столице в течение дня осадки, температура воздуха около нуля и днем, и ночью. Порывы ветра до 13 метров в секунду. В воскресенье характер погоды значительно не изменится - ночью ноль градусов, днем 3-4 тепла, мокрый снег с дождем почти по всей территории области.

Новая неделя также не принесет морозных дней. По прогнозам синоптиков, только ближе к следующим выходным столбики термометров начнут опускаться в ночные часы.

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