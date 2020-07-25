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Дождь с грозами и сильным ветром в Загребе

Непогода в Загребе. Дождь с грозами и сильным ветром обрушился на столицу Хорватии в пятницу вечером и продолжился до сегодняшнего утра. Значительная часть города была затоплена. В центре не ходили трамваи. Часть машин была смыта водой в подземные переходы. Первые этажи торговых центров Загреба остаются под водой. Пожарная служба получила тысячу аварийных оповещений и работала круглосуточно. Один спасатель погиб.

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