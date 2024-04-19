Дождь со снегом, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Беларуси

Сильные дожди со снегом и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

19 апреля погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль восточных границ Беларуси на Тверскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег), утром по северо-востоку пройдут сильные осадки, местами налипание мокрого снега. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха днем будет в пределах от плюс 2 градусов по северо-востоку до плюс 11 градусовпо югу.

