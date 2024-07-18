Дождевой коллапс в Минске - заторы достигли 10 баллов

Дождевой коллапс в Минске. Мощный штормовой ливень накрыл столицу - затопил проезжие части и тротуары, паркинги и здания, даже подземные переходы и метро. Во многих районах было остановлено движение общественного транспорта, пробки достигли 10 баллов. Госавтоинспекция работает на местах падения деревьев. Последствия потопа сейчас оперативно ликвидируют дорожные службы. Спасатели откачивают воду и помогают автомобилистам.

На отдельных участках дорог остается сложная ситуация. В Советском районе столицы, например, стихийное море было в трех локациях. На Логойском тракте и улице Веры Хоружей буквально час назад там восстановили движение. Тем временем на улице Куйбышева пробки еще сохраняется. Вдоль магистрали стоят затопленные машины. На местах - все оперативные службы, работают насосы: уже удалось заметно снизить уровень воды.