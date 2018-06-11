ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Дожди, грозы и град прогнозируют на сегодня белорусские синоптики

Кратковременные дожди, местами грозы и град прогнозируют на сегодня белорусские синоптики. В отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все