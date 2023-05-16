Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 17 мая

17 мая в Беларуси ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем во многих районах пройдут дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов, местами - 12-15 градусов. Днем температура воздуха будет от 13 градусов по западу до 27 градусов по востоку.