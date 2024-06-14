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Дожди, грозы и высокий плюс - какая погода ожидает белорусов в выходные дни?

В выходные белорусов ожидаетконтрастная летняя погода: дожди, грозы и высокий плюс на термометрах. В субботу, 15 июня, ночью от 7 до 14 тепла, днем и вовсе до плюс 27.

Дожди и грозы в прогнозах и на следующую неделю. Между тем температура продолжит расти и, возможно, превысит средние значения июня.

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