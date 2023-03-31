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Дожди, грозы, туман, заморозки, гололедица - апрель в этом году придет довольно эффектно
Дождями и первыми в этом году грозами встретит жителей Минской области апрель. В субботу на большей части территории пройдут осадки, ночью по северному востоку с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами туман. Днем в отдельных районах возможны грозы.
По восточной половине на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.
Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Столбики термометров опустятся ниже ноля, местами возможен снег.
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