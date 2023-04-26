О дождях, грозах и возможных заморозках предупреждают синоптики Беларуси

Дожди и до плюс 21 градуса будет 26 апреля в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами по западу сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха будет в пределах от плюс 8 градусов по западу до плюс 21 градуса по востоку страны.

В четверг 27 апреля в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта: снова облачно с прояснениями, ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди, опять возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Ночью на западе Беларуси возможны заморозки до - 2°С, на востоке - до +8°С, днем - от +8 до 13°С.