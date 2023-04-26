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О дождях, грозах и возможных заморозках предупреждают синоптики Беларуси
Дожди и до плюс 21 градуса будет 26 апреля в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами по западу сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха будет в пределах от плюс 8 градусов по западу до плюс 21 градуса по востоку страны.
В четверг 27 апреля в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта: снова облачно с прояснениями, ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди, опять возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
Ночью на западе Беларуси возможны заморозки до - 2°С, на востоке - до +8°С, днем - от +8 до 13°С.
Фото из открытых интернет-источников
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