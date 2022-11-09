Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 10 ноября

На большей части страны пройдут дожди, в некоторых районах ожидается туман. Местами прогнозируется порывистый ветер. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Облачная погода ожидается 10 ноября на большей части Беларуси. По северо-западу пройдут небольшие дожди, днем местами также ожидаются осадки. В отдельных районах ночью и утром прогнозируется слабый туман. Скорость ветра - от 5 до 10 м/с, временами порывы будут достигать 14 м/с.