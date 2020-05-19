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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 мая
Ночью и утром будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах по северо-востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - 2-8 градусов тепла, днем - +10-16.
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