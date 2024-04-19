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Дожди, мокрый снег и туман ожидаются 20 апреля в Беларуси
Дожди, мокрый снег, туман, на дорогах гололедица ожидаются в Беларуси завтра. Температурный фон, по словам специалистов, аномально низкий для этого периода года. Шквалистый ветер накроет нашу страну в субботу: местами 15-18 метров в секунду.
Сегодня же основной удар стихии пришелся на Витебск, Могилев и Быховский район. Улицы здесь превратились в белоснежные аллеи. Из-за снега и резкого снижения температуры в Витебской области во всех районах приостановлен сев.
Переключились мы на другие виды работ, которые можно осуществлять при данных погодных условиях. Дух наш не сломлен. При наступлении благоприятных погодных условий, когда снег сойдет с территории полей, мы проведем мониторинг посевов и дадим результат, отразилось это на состоянии озимых культур или нет.
Новый циклон придет на территорию страны в начале следующей недели с Брянской области. Сохранятся сильные дожди и порывистый ветер.
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