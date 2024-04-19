Дожди, мокрый снег и туман ожидаются 20 апреля в Беларуси

Переключились мы на другие виды работ, которые можно осуществлять при данных погодных условиях. Дух наш не сломлен. При наступлении благоприятных погодных условий, когда снег сойдет с территории полей, мы проведем мониторинг посевов и дадим результат, отразилось это на состоянии озимых культур или нет.

Виталий Воробьев, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома