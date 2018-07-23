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Дожди в Беларуси не прекратятся и на этой неделе

Погоду в Беларуси формируют влажные неустойчивые воздушные массы с Черного моря. Грозы, порывистый ветер, правда, температура воздуха будет на 2-4 градуса выше обычного - днем 28. А вот к четвергу в северо-восточных регионах похолодает - до 20.

К выходным дождей станет меньше и придет 30-градусная жара.

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