Дожди в Беларуси не прекратятся и на этой неделе

Погоду в Беларуси формируют влажные неустойчивые воздушные массы с Черного моря. Грозы, порывистый ветер, правда, температура воздуха будет на 2-4 градуса выше обычного - днем 28. А вот к четвергу в северо-восточных регионах похолодает - до 20.