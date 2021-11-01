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Дождливое, но теплое начало ноября прогнозируют синоптики в Беларуси

Первая рабочая неделя ноября в Беларуси будет теплее предписанного по календарю. По всей территории нашей страны в дневные часы до плюс 13. Не обойдется без кратковременных дождей. В отдельных районах синоптики прогнозируют утренний туман - водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Завтра ночной температурный фон от минус 2 до плюс 4.

Дождливая погода сохранится до конца недели. В выходные днем прогнозируется до 15, а местами до 17 градусов тепла.

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