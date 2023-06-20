Дождливые кадры "затапливают" соцсети - белорусы продолжают делиться кадрами ливня и града

Стихия бушует точечно. На кадрах, которые белорусы размещают в соцсетях, видно, как "снежные леденцы" буквально "изрешетили" растения в одном из цветочных хозяйств в Гродненском районе, а в теплицах образовался потоп.

Дождь разной интенсивности сегодня прошел в большинстве населенных пунктов Беларуси. Кого-то ливень застал в дороге, кого-то во время прогулки. Масштабных подтоплений оперативные службы не фиксировали. Дождевой циклон при этом отступает. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Градус снова повысится до плюс 31-го.