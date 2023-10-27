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Дождливый финал октября! На выходные прогноз в Минске и области минорный - с похолоданием, туманом и мокрым снегом

Погода не совсем благоволит к белорусам - финал октября будет дождливым! А еще ждем туманы, мокрый снег. Такой прогноз на выходные в столице и Минской области. Осадки завтра ожидаются на большей части территории региона. В северных районах - гололед, на дорогах - гололедица. По югу - сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Контрастные и температуры: от нуля ночью, до двух - семи градусов тепла днем.

Теплая погода сохранится как минимум до середины следующей недели. При этом будет дождливо, возможен мокрый снег. Ночные температуры положительные. Дневной максимум - плюс 12-16 градусов.

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