Дождливый финал октября! На выходные прогноз в Минске и области минорный - с похолоданием, туманом и мокрым снегом

Погода не совсем благоволит к белорусам - финал октября будет дождливым! А еще ждем туманы, мокрый снег. Такой прогноз на выходные в столице и Минской области. Осадки завтра ожидаются на большей части территории региона. В северных районах - гололед, на дорогах - гололедица. По югу - сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Контрастные и температуры: от нуля ночью, до двух - семи градусов тепла днем.