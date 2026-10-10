"Дожинки-2026": фестиваль-ярмарка с размахом проходит в Калинковичах

Шклов и Калинковичи встречают лучших аграриев Могилевщины и Гомельщины на областных "Дожинках-2026". Президент направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки. В поздравлении белорусским хлеборобам Гомельского региона Александр Лукашенко отметил:

Президент поздравил участников и гостей Гомельских областных "Дожинок"

"Непростой полесский климат требует от аграриев не только знаний и опыта, но и особого подхода к каждому полю. Вы не боитесь трудностей: наращиваете производство зерновых культур, осваиваете новые направления в растениеводстве, внедряете инновационные технологии. Все это - весомый вклад в продовольственную безопасность страны и укрепление ее экономики, а также стратегический задел на будущее. Спасибо каждому за верность земле-кормилице, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью", - подчеркнул глава государства.

Фестиваль-ярмарка сегодня с размахом проходит в Калинковичах. По-народному тепло и с душой центр восточного Полесья принимает героев уборочной страды. Весь город превратился в огромную ярмарочную площадь - выставка сельхозтехники, тематические подворья, рассказывающие о традициях, культуре, экономическом потенциале региона. Украшение праздничного дня - красочное шествие хлеборобов: каждый район выступил в этот раз со своей уникальной концепцией.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Праздник "Дожинки" венчает сельскохозяйственный год. Это подведение итогов уборочной кампании. Год был напряженный, непростой, но достойный. Несмотря на все перипетии погоды и подходов, я считаю, что крестьяне справились на высоком уровне. И урожай сегодня достойный, и зерновых, и рапса".

Подарок к празднику - открытие калинковичского краеведческого музея

Весь город преобразился к фестивалю. Подарком к празднику стало открытие краеведческого музея в новом здании. Его выставочное пространство увеличилось вдвое, открыв для посетителей четыре просторных зала. Они рассказывают об истории района от древности до современности.

Елена Есьман, директор Калинковичского краеведческого музея:

"В этом году Калинковичскому краеведческому музею исполнилось 35 лет. И это прекрасный подарок. Новое здание, экспозиционные площади увеличились в два раза. Музей стал очень современным и красивым".

А еще масштабный марафон награждения передовиков уборочной кампании. Выступления лучших творческих коллективов области и яркий аккорд праздника - красочный фейерверк.