"Дожинки-2026": лучшие хлеборобы Минской области получили награды

Половина (а это 11 районов) Минской области преодолели рубеж в 100 тыс. т зерна. А Слуцкий и Копыльский и вовсе 200. Теперь тройка лидеров - Минский, Несвижский и Слуцкий районы.

Лучшими сельхозпредприятиями стали: филиал ОАО "Агрокомбината "Дзержинский" "Острошицкий городок" и "Знаменский агро" из Слуцкого района. Люди, чей труд - важнейший для всех страны, получили награды от руководства области, правительства Беларуси, Администрации Президента, Совета Республики, Федерации профсоюзов и, конечно, Министерства сельского хозяйства.

Хлеборобы от Стародорожского и Любанского, Слуцкого, Клецкого, Борисовского и других районов. В этом сезоне у Минской области 1020 комбайнеров-тысячников и более 700 водителей, которые перевезли свыше тысячи тонн зерна. 19 сентября прямо на сцене 12 комбайнеров-передовиков получили особые сертификаты участников клуба "Золотой колос". На эту элиту будет равняться вся страна.

Сергей Дубень, механизатор агрокомбината "Ждановичи":

"Я нахожусь в клубе "Золотой колос" по результатам соревнований, так как намолотил свыше 4 тыс. т зерна рапса в этом году. Мой намолот составил 4360 т. Я получил новый комбайн в этом году белорусского производства. Соответственно это помогло мне достичь высокого результата".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Агросезон продолжается. Мы сегодня убираем картофель, свеклу, мы убираем кукурузу на зерно и силос. Мы уже посеяли свыше половины площадей под озимый зерновой клин. Это уже залог будущего урожая".

Праздничная программа на "Дожинках" продолжится до позднего вечера. Кульминацией этого яркого фестиваля станет выступление звезд белорусской и российской эстрады.