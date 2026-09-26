Краткий пересказ от ИИ

В эпоху, когда хлеб стал главным стратегическим ресурсом и ключевым фактором мировой геополитики, Беларусь дает симметричный ответ - сытый и сильный суверенитет.

Время Гродненской области, где городской поселок Кореличи продолжает отмечать областные "Дожинки". Главным итогом сельскохозяйственного года для Гродненщины стал весомый вклад в общий каравай страны.

Глава государства в своем приветственном адресе подчеркнул, что самоотверженный труд гродненских хлеборобов - это не просто цифры статистики, а залог продовольственной безопасности государства.

"Ежегодные "Дожинки" - наша благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката. Сельчане Гродненщины известны как рачительные хозяева, которые не боятся трудностей. Даже после августовского урагана, который погубил целые поля, вы не опустили руки, а сплотились и выстояли. Спасибо многотысячной команде профессионалов за достойный результат".

Президент также отметил, что нынешняя столица областного фестиваля-ярмарки Кореличи встречает гостей в новом облике. "Отремонтированы дороги и жилой фонд, построены спортивные и социальные объекты, возведен современный дом для молодых специалистов-аграриев. Это не просто подарок райцентру к 630-летию, а еще одна инвестиция в будущее людей, которые кормят страну", - констатировал белорусский лидер.

В 2026 году валовой сбор зерна в регионе составил 2 млн 350 тыс. тонн. Аграрии выжали космическую для страны урожайность - в 50 ц/га. Это лучший результат в республике.

Так что гродненские земледельцы еще раз доказали: они способны вырастить и собрать урожай, невзирая на сюрпризы погоды. А теперь время праздновать и получать заслуженные награды за труд.

Вот они герои праздника. В торжественном шествии представители всех районов Гродненской области: руководители хозяйств, комбайнеры, агрономы, водители - те, кто отвечает за продовольственную безопасность страны.

"Представляю хозяйство СПК "Озеры Гродненского района". Нас порадовала урожайность в этом году зерновых и зернобобовых. 80 центнеров получилось на круг. Мы очень довольны этим результатом", - рассказал представитель хозяйства.

Среди районов, показавших высокие результаты уборочной кампании - 2026, - Гродненский, Кореличский, Островецкий и Щучинский. А на главной сцене награды самым лучшим. По традиции прошло чествование передовиков, чьи личные показатели стали частью общего результата. Александр Кореневский - один из лидеров по перевозке зерна. В его копилке рекордные 6 346 тонн нового урожая - гордость предприятия "Черлена" Мостовского района.

"Первый раз у нас в районе такой большой показатель. Слаженная работа, но это все единая цепочка, которая дает результаты. Без любви к работе не получается", - отметил водитель ОАО "Черлена" Мостовского района Александр Кореневский.

Хорошие результаты и у хозяев областного праздника. В Кореличском районе намолотили 114 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность - почти 65 ц/га. Это второй показатель в области. Иван Кошур третий год работает главным агрономом племзавода "Кореличи", а общий стаж в сельском хозяйстве - 17 лет. В этом сезоне под его руководством собрали 8 027 тонн зерновых и зернобобовых.

Иван Кошур, главный агроном племзавода "Кореличи":

"Этот год оказался у нас рекордным за всю историю хозяйства. Мы намолотили 8 027 тонн при средней урожайности 110,7 ц/га. Достижению такого результата помогло строгое соблюдение технологий и, конечно, труд человека".

Еще один герой праздника - Андрей Цвирко. Трудится на птицефабрике "Красноармейская" Кореличского района. В этом году у комбайнера юбилейная, 35-я жатва. Первым в районе преодолел тысячетонный рубеж. За труд и результат - сертификат на мини-трактор "Беларус".

Андрей Цвирко, тракторист-машинист птицефабрики "Красноармейская":

"Сезон хороший, урожай намолотили выше прошлого года на 7 центнеров. Немножко дожди придерживали, но все убрали, все зерно в закромах. Мне очень нравится работать на земле, я люблю эту работу, люблю страну. Я участник "Дожинок" 1996-го, 1997-го, 1998 года в качестве помощника комбайнера. И сейчас я стараюсь работать добросовестно, качественно, с отдачей".

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Гродненской области:

"Этот праздник, который сегодня мы отмечаем в каждой области, чествуем людей, людей, которые связаны с полем. Он зародился давно, еще в 12-м веке. По-разному он шел, трансформировался. А в 1996 году благодаря нашему Президенту появилась эта традиция, которая сначала пробно вроде прошла, но она народом была воспринята. Гродненская область действительно в лидерах сегодня. Здесь народ особый. Она традиционно живет особой жизнью, такой добродушной, гостеприимной и трудолюбивой".

Атмосферу праздника поддерживали колоритные подворья. Здесь все, что сами вырастили, а еще и сами приготовили. Всему голова - хлеб, свежий и ароматный, из муки нового урожая. То, ради чего и трудятся аграрии весь сезон, чтобы столы белорусов всегда были хлебосольные.

Преобразились к празднику и сами Кореличи. Обновили дороги и фасады жилых домов, благоустроили дворы. Ключи от нового дома получили молодые семьи и специалисты АПК, продолжается строительство бассейна с зонами для плавания и семейного отдыха.

Сейчас праздничная программа продолжается на концертных площадках. На главной сцене выступает российская группа "Блестящие". Все ждут кульминации дня - фейерверка.

Аграрии заслуженно с размахом отмечают свой главный праздник. Общий каравай-2026 весит более 9 млн тонн зерна с учетом рапса. Но сельскохозяйственный сезон продолжается: в полях уже закладывают основу будущего урожая - сеют озимые культуры.