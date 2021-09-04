Конечно, погода нас временами поджимала. Но результат есть. Результат - второй вал в республике. Урожайность тоже достаточно хорошая, на уровне второго-третьего результата. Коллективы, которые работали, это 2200 только комбайнеров.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома