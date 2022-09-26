Хлебосольный финал и подведение итогов жатвы - "Дожинки" в Столбцах принимали аграриев со всего центрального региона. Областной праздник объединил водителей и механизаторов, агрономов и руководителей хозяйств: награды нашли каждого героя. На торжественной церемонии отметили опытных комбайнеров и семейные династии, лучшие молодежные экипажи и районы-лидеры! Кстати, общий каравай получился более 2 миллионов тонн зерна - это самый большой намолот в нашей стране. В передовиках жатвы Слуцкий район, Минский и Копыльский. А вот Несвижский стал рекордсменом по средней урожайности. Сезон был богат и на личные победы. Более 900 экипажей намолотили тысячу тонн зерна. Механизаторы же из Дзержинского района стали первыми в Беларуси шеститысячниками. Причем все "золото" попало в бункер именно белорусского комбайна!