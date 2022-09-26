ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Дожинки" в Столбцах принимали аграриев со всего центрального региона

Хлебосольный финал и подведение итогов жатвы - "Дожинки" в Столбцах принимали аграриев со всего центрального региона. Областной праздник объединил водителей и механизаторов, агрономов и руководителей хозяйств: награды нашли каждого героя. На торжественной церемонии отметили опытных комбайнеров и семейные династии, лучшие молодежные экипажи и районы-лидеры! Кстати, общий каравай получился более 2 миллионов тонн зерна - это самый большой намолот в нашей стране. В передовиках жатвы Слуцкий район, Минский и Копыльский. А вот Несвижский стал рекордсменом по средней урожайности. Сезон был богат и на личные победы. Более 900 экипажей намолотили тысячу тонн зерна. Механизаторы же из Дзержинского района стали первыми в Беларуси шеститысячниками. Причем все "золото" попало в бункер именно белорусского комбайна!

Гостеприимные Столбцы удивляли пышными караваями из муки нового урожая и мегакорзинами с овощами. Работали интерактивы, колоритные подворья с угощениями и экспозиция брендов. Среди самых популярных open air площадок также ярмарка ремесленников и выставка сельхозтехники.

Запомнятся региональные "Дожинки" не только масштабом и атмосферой - знаковыми открытиями. Так, премьерный показ прошел в новом кинотеатре. Обновилась и база Столбцовской районной больницы - там открыли кабинет КТ. По традиции во время праздника стола известна и следующая "хлебная столица". В 2023-м областной праздник аграриев примет Солигорск.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все