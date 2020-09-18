Дозревание помидоров в домашних условиях

Эта огородная история повторяется из года в год. Солнце и жара закончились, а томаты не успели дозреть на грядках. И теперь зеленый урожай будет медленно краснеть в домашних условиях.



Попробуем ускорить этот процесс при помощи красного яблока, банана, зрелого помидора и водки.



В первую картонную коробку помещаю зеленый помидор вместе с красным яблоком. Закрываем крышкой, отправляем на хранение.



Газ созревания - этилен - выделяют также бананы. Скоро узнаем, поможет ли заморский фрукт отечественному помидору.



Быстро подтянуть отстающего товарища, кажется, способен зрелый помидор. Поэтому ярко-красный и зеленый помидоры побудут рядом.



И самый необычный лайфхак - инъекция спирта! Огородники утверждают, что он должен превратиться в овоще в тот самый этилен. 5 миллилитров вкалываем в район плодоножки. И с нетерпением ждем результата.



Прошло 3 дня.



