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Дозревание помидоров в домашних условиях

Эта огородная история повторяется из года в год. Солнце и жара закончились, а томаты не успели дозреть на грядках. И теперь зеленый урожай будет медленно краснеть в домашних условиях.

Попробуем ускорить этот процесс при помощи красного яблока, банана, зрелого помидора и водки.

В первую картонную коробку помещаю зеленый помидор вместе с красным яблоком. Закрываем крышкой, отправляем на хранение.

Газ созревания - этилен - выделяют также бананы. Скоро узнаем, поможет ли заморский фрукт отечественному помидору.

Быстро подтянуть отстающего товарища, кажется, способен зрелый помидор. Поэтому ярко-красный и зеленый помидоры побудут рядом.

И самый необычный лайфхак - инъекция спирта! Огородники утверждают, что он должен превратиться в овоще в тот самый этилен. 5 миллилитров вкалываем в район плодоножки. И с нетерпением ждем результата.

Прошло 3 дня.

Итоги и оценки

1. Итак, под влиянием красного яблока помидор уверенно зреет. Еще день-два - и он будет абсолютно готов к употреблению!

2. А банан разочаровал. Его подопечный за 3 дня даже не порозовел.

3. Зрелый помидор успешно выполняет свою задачу. Его зеленый товарищ отчетливо покраснел.

4. А вот алкоголь ощутимой пользы овощу не принес. Помидор изменил цвет еле заметно и выглядит по-прежнему несъедобно.

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