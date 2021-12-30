Драгоценные улыбки и счастливые взгляды - как прошла акция "Наши дети" в доме семейного типа Захаровых и Кривичском профтехучилище

Поздравления принимают и самые юные белорусы. Только сегодня акция "Наши дети" осчастливила сотни малышей и подростков. Взрослые волшебники, например, заглянули в детский дом семейного типа в столице и в профтехучилище в Кривичах. Для главных героев даже устроили роскошные приемы во дворцах. Драгоценные улыбки и счастливые взгляды - в сюжете Елены Витко.



Прямо с порога - погружение в сказку! Дедушка Мороз сегодня заглянул в дом семейного типа Захаровых в столице. Сейчас там воспитываются 7 детей. Старшие - Надя, Леша, Сергей - и малыши - Катя, Саша, Аня и Артем. А любовью и заботой всех окружает мама Анжелика.



Между дел нашли время и на репетиции. Для гостей из Палаты представителей подготовили настоящее шоу-талантов. Вручили хендмейд-подарки, артистично рассказывали стихи, а еще исполняли новогодние песни под аккомпанемент цимбал.

Игорь Карпенко посетил Кривичское профтехучилище

Тепло и душевно сегодня и в Кривичском профтехучилище. На новогоднюю елку туда приехал глава ЦИК, по традиции не с пустыми руками. Игорь Карпенко вручил сертификат на велотренажер. Полезные подарки и от представителей Министерства образования - принтер, спортивный инвентарь, книги.

Всего курс обучения и реабилитации здесь сейчас проходят 38 подростков. Параллельно осваивают профессию, работают с социально-педагогической и психологической службой. Компенсировать "душевный пробел" им помогает и добрая акция. Сегодня каждому уделили время, поддержали, подарили веру в себя!

"Новогодние каникулы - любимое время": для 11-летнего Богдана из Гомеля они всегда начинаются с письма Деду Морозу. В этом году под елкой мальчик мечтает увидеть часы. Впрочем, волшебство уже началось. Вместе с братьями он оказался в настоящем графском дворце.

Пригласила на сказку "Белая Русь". Помимо новогоднего шоу для непоседливых зрителей - интерактивные игры и сияющие фотозоны.

Светский раут по всем канонам. Открыл вечер величественный полонез. Исполнили также падеграс, французскую польку, вальс, кадриль. Но классической программой не ограничились. Здесь, на импровизированном паркете, школьники впервые станцевали шаффл и даже мамбу.

В такт закружились сразу 100 пар: отличники и победители олимпиад, гимназисты, студенты. Чтобы этот вечер получился идеальным, несколько месяцев оттачивали па и батман, учились делать ронд и кабриоль. И все это под живую музыку от симфонического оркестра.