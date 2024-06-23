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Драма лагеря смерти "Озаричи" во Дворце искусства в Минске

К 80-летию освобождения Беларуси гомельская художественная школа проиллюстрировала драму узников нацистского лагеря смерти "Озаричи". Во Дворце искусства в Минске в живописи и графике рассказали о десяти днях ада на земле: на картинах изображены истощенные узники в тифозном бреду на болоте под дождем и снегом. Территория смерти унесла жизни 20 тысяч человек. Освободителями стали войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Экспозиция - часть большого выставочного проекта "Колеры Вялікай Перамогі".

Эта выставка современная. Здесь очень много современных художников. Почти 300 работ, почти 120 художников. Это выставка, которая для зрителя должна ставить вопрос. Как любое современное искусство, оно публицистично, оно социализировано, и эта выставка тоже публицистична. Мы идем и ставим себе вопросы, как нам идти дальше. Если ты не знаешь прошлого, ты не пойдешь в будущее.
Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников

Этажом ниже во Дворце искусства представлен подвиг народа в металле, бронзе и бетоне. Секция скульптуры Белорусского союза художников предлагает раскадровку исторического материала: от знаковых мемориальных комплексов эпохи Советов до объемных моделей, созданных в независимой Беларуси.

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