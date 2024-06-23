Драма лагеря смерти "Озаричи" во Дворце искусства в Минске

Эта выставка современная. Здесь очень много современных художников. Почти 300 работ, почти 120 художников. Это выставка, которая для зрителя должна ставить вопрос. Как любое современное искусство, оно публицистично, оно социализировано, и эта выставка тоже публицистична. Мы идем и ставим себе вопросы, как нам идти дальше. Если ты не знаешь прошлого, ты не пойдешь в будущее.

Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников