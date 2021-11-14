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Драма тренировочного лагеря и имена финалистов - сегодня на Х-Factor

Отстоять право на "спальное место", успеть ухватить выгодную песню, выучить ее за ночь и не вестись на провокации своих же конкурентов.

Накануне сотня потенциальных обладателей X-Factor получила не просто карт-бланш на репетицию с наставником, а путевку на настоящее поле боя - в тренировочный лагерь. Испытания на прочность выдержали далеко не все. В вечернем "Главном эфире" покажем репортаж Агентства теленовостей, который два месяца зрел на полке. Эпизоды, не попавшие в объективы X-Factor, первые горькие слезы жесткого поражения и закадровые цитаты наставников.

Им сейчас важно показать мобильность, как они могут за ночь приготовить песню. Поставьте сюда некоторых из звезд. Даже не некоторых, а многих. Не каждый из них справится с таким испытанием. Далеко не каждый.
Сергей Соседов, наставник шоу X-Factor Belarus

В ком наставники заметят звездную выдержку и силы на "вокальную пахоту"? Не отвезут ли счастливчиков автобусы на ж/д вокзал? Финальная драма творческой командировки и имена тех, кто споет в прямом эфире X-Factor, уже в следующую субботу. Кульминация сегодня вечером на "Беларусь 1".

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