Драма тренировочного лагеря и имена финалистов - сегодня на Х-Factor

Им сейчас важно показать мобильность, как они могут за ночь приготовить песню. Поставьте сюда некоторых из звезд. Даже не некоторых, а многих. Не каждый из них справится с таким испытанием. Далеко не каждый.

Сергей Соседов, наставник шоу X-Factor Belarus