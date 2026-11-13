Драники и БелАЗ: Хан Зо Лин рассказал, чем может привлечь Беларусь туристов из Мьянмы

У Беларуси и Мьянмы давно сложились теплые взаимоотношения во многих сферах, но туризм стал новым направлением. Чем интересна Беларусь Мьянме, рассказал глава департамента Министерства культуры, отелей и туризма Мьянмы Хан Зо Лин в "Актуальном интервью".

Он признал высокий потенциал развития туристических отношений между Беларусью и Мьянмой, поскольку в первую очередь сопровождается наличием безвизового режима, который вошел в силу в июле 2026 года. Туристическое направление является новым, но и оно начинает проявлять себя в рамках политических взаимоотношений. Если говорить о турагентах Мьянмы, то они видят особый интерес в отношении Беларуси как страны, в которой безопасно.

"Беларусь высокодоступна мьянманскому туристу. Это уникальное европейское направление, где можно отдохнуть, получить много впечатлений либо оздоровиться. Если говорить о том, чем Мьянма может заинтересовать Беларусь, можно сфокусировать внимание на том, что Мьянма - восточноазиатская страна, которая отличается нетронутыми тропическими пейзажами и лесами, и готова предложить любому гостю интересное культурное наследие", - обозначил собеседник.

Хан Зо Лин

Глава департамента Министерства культуры, отелей и туризма Мьянмы отметил, что турагентам в своей стране хотел бы предложит возможность продавать организованные туры в Беларусь длительностью от 5 до 7 дней.

В туры он порекомендовал бы включать исторический, гастрономический и промышленный туризм. "Без сочетания этих трех компонентов путешествие будет неполноценным. Тур обязательно должен включать в себя посещение разнообразных исторических зданий, музеев, памятников. Мьянманским туристам будет интересно прикоснуться к истории необычной для них страны. Порекомендовал бы турагентам включить в организованные туры и посещение Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси", - отметил гость интервью.

Говоря об индустриальном туризме, Хан Зо Лин заявил, что народ его страны заинтересован в посещении таких крупных белорусских производств и фабрик, как БелАЗ или МТЗ.

"Во время гастрономического туризма необходимо попробовать белорусскую кухню. Я и моя делегация, например, смогли насладиться в течение тура драниками. Мы успели попробовать суп из грибов, которые были собраны в лесу, а также великолепные десерты. Мы надеемся на то, что мьянманцы тоже смогут оценить эти возможности. Во время нашего путешествия мы слышали о возможностях развития охотничьего туризма на территории Беларуси. Думаю, такой шанс тоже помог бы мьянманцам глубоко погрузиться в белорусскую культуру, природу и историю", - считает Хан Зо Лин.

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