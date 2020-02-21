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Драники с геркулесом - неожиданное блюдо в меню с овсянкой
Нам понадобится: 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 4 клубня картофеля, 3 столовые ложки муки, 2 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло, сметана и зелень для подачи.
Сырой картофель натираем на крупной терке. Слегка отжимаем сок.
Соотношение цена - питательная ценность у картофеля лучше, чем у других овощей. Картофель содержит большое количество калия и представляет собой самый доступный источник этого элемента.
К натертому картофелю добавляем муку, соль и перец, 2 яйца и овсяные хлопья. Перемешиваем.
Овсянка крайне полезна для людей, которые много трудятся умственно. За счет стимуляции нейронов мозга человек становится выносливым, улучшается память и концентрация внимания.
Выкладываем картофельное тесто на предварительно разогретую сковороду, жарим на растительном масле и среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. В идеале тесто надо накладывать тонким слоем, тогда драники получатся хрустящими. В том числе и за счет овсяных хлопьев.
Смешиваем сметану с мелко нарубленной зеленью и подаем к драникам.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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