Драники с геркулесом - неожиданное блюдо в меню с овсянкой

Нам понадобится: 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 4 клубня картофеля, 3 столовые ложки муки, 2 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло, сметана и зелень для подачи.



Сырой картофель натираем на крупной терке. Слегка отжимаем сок.



Соотношение цена - питательная ценность у картофеля лучше, чем у других овощей. Картофель содержит большое количество калия и представляет собой самый доступный источник этого элемента.



К натертому картофелю добавляем муку, соль и перец, 2 яйца и овсяные хлопья. Перемешиваем.



Овсянка крайне полезна для людей, которые много трудятся умственно. За счет стимуляции нейронов мозга человек становится выносливым, улучшается память и концентрация внимания.



Выкладываем картофельное тесто на предварительно разогретую сковороду, жарим на растительном масле и среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. В идеале тесто надо накладывать тонким слоем, тогда драники получатся хрустящими. В том числе и за счет овсяных хлопьев.



Смешиваем сметану с мелко нарубленной зеленью и подаем к драникам.



Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!



