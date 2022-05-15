Драники, таркованка, бабка теперь официально нематериальная историко-культурная ценность Беларуси

Драники, таркованка, бабка теперь официально нематериальная историко-культурная ценность страны. В государственный список включили не конкретное блюдо, а традиции приготовления из тертого картофеля. Решение единогласно принято республиканской научно-методической радой при Министерстве культуры. Так, теперь на контроле государства 235 народных рецептов, которые имели риск исчезнуть. Приготовление зафиксировали эксперты культурного ведомства в 66 районах. Гастрономический бренд Беларуси не будет иметь ГОСТ, но при этом обязательно должен выпекаться из свежеприготовленного теста и вручную. Агентство теленовостей первым разобрало рецепт идеальных драников. Материал "Главного эфира" на YouTube-канале АТН.