Драйвером развития регионов должна стать инициатива "Один район - один проект", на что делает ставку Пружанский район

Драйвером развития белорусских регионах должна стать инициатива "Один район - один проект". На ее реализацию планируется направить больше миллиарда рублей. Уже сформирован пул из 129 проектов. Если взглянуть на него в разрезе отраслей, основа - это переработка сельхозпродукции и машиностроение. Без малого пятая часть проектов связана с деревообработкой, а практически каждый десятый - с фармацевтикой.

Многие районы уже нашли свою нишу - на чем зарабатывать и сколько новых рабочих мест создать. Например, в Пружанах сделали ставку на глубокую переработку молока. Параллельно город раскручивает свой туристический бренд и развивает социальную инфраструктуру. Антон Малюта расскажет детальнее в рамках рубрики "Место для жизни".

На этом льду ребята, которые нацелены на серьезный спорт. Будущие победители и призеры республиканских и международных соревнований. А таких Ольга Уважная за свою тренерскую карьеру подготовила немало. Кстати, родилась она в Минске, но столичному ритму предпочла спокойные Пружаны.

Когда я заканчивала университет, здесь открылся Ледовый дворец. Мне преподаватель посоветовал, что здесь будут хорошие условия, и я решила, что попробую. Но я, конечно, не думала, что здесь так надолго задержусь, а потом так получилось, что работа затянула и Пружаны стали уже родными. Ольга Уважаная, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 г. Пружаны

Миссия тренера - увидеть талант и способности и воспитать будущих "звезд на льду". Сегодня в Пружанах оттачивают свое мастерство юные фигуристы из всей Брестской области. Каким бы долгим ни был путь до арены, это никак не должно мешать тренировкам, а их по две ежедневно. С таким жестким ритмом в юном, но уже большом спорте остаются самые стойкие.

Я когда-то тоже думала, зачем в маленьком городе ледовый, но тут же тоже есть дети, и я вам скажу, дети из маленьких городов они больше мотивированы, они не такие избалованные, они понимают, что это их шанс на какую-то успешную жизнь. Ольга Уважаная, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 г. Пружаны

В Пружанах Ледовый дворец соседствует с молодым районом, который вырос за десятилетие. И город дальше прибавляет в новостройках. Все возможно, когда есть рабочие места.

На местном льнозаводе - это, кстати, флагман отрасли, трудятся две сотни человек. Нередко и целыми династиями. У Валентины Немирович с этим предприятием связано три десятка лет жизни, сегодня ее дело продолжают дочь и сын.

Наш белорусский лен, наш пружанский лен - самый лучший лен. Если поступает свежее сырье, то душа радуется, когда он такой хороший, когда он такой шелковистый. Валентина Немирович, сортировщик Пружанского льнозавода

Валентина Станиславовна расскажет, что за все время работы предприятие ни дня не простаивало. Во-первых, нужно выполнять госзаказ и обеспечивать сырьем Оршанский льнокомбинат. Во-вторых, зарабатывать на экспорте в Россию и Китай. И мощностей хватает благодаря масштабной модернизации, которую провели в 2011-м.

В свое время у нас была производительность тысячу тонн волокна на полторы от силы, сегодня мы можем до пяти производить. Более чем в три раза увеличилась производительность и выпуск готовой продукции за эти годы. Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода

Николай Степанович во главе предприятия больше 35 лет, в прошлом году удостоен почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь". Но, конечно, скромно отмечает, что это достижение всего коллектива.

Всегда вспоминаю слова нашего Президента, что самое главное - это школа, которая остается на предприятии, то есть трудовой коллектив, ветераны передают свои знания молодым, и предприятие живет, ему же 50 лет. Я думаю, что это школа, созданная за эти годы, и еще не один раз по 50 лет проживет. Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода

Директор завода подтвердит: лен - культура, которая требует особого внимания. Сезон удался, если на выходе получили пять тысяч тонн волокна. Да, многое зависит от погоды, но цель вполне реальная, если есть грамотный подход к выращиванию. Но щедра Пружанская земля не только на северный шелк, а еще и на вкусные молочные продукты.

"На данный момент представлена наша новинка VAN GOLD Maliter с тартуфатой, он имеет ярковыраженный вкус трюфеля, так как тартуфата - это грибной соус на основе трюфеля", - рассказала сотрудница Пружанского молочного комбината.

И это очередное подтверждение тому, что в Беларуси умеют производить самые разные виды сыров. Когда-то не мечтали и о пармезане, а сегодня в ассортименте позиции, которые легко могут дать фору импортным товарам. Это хорошо знают и в России - туда отправляется львиная доля продукции Пружанского молочного комбината. А совсем скоро производство будет значительно расширено.

Принято решение модернизировать цех по производству цельномолочной продукции и производства масла, в рамках данного проекта предусмотрена организация производства молока питьевого, кефира, сметаны в полиэтиленовых пакетах, расфасовка масла номиналом 500 и 1000 грамм. Людмила Тутина, главный специалист по сбыту и снабжению Пружанского молочного комбината

Цех запустят в следующем году в рамках инициативы "Один район - один инвестпроект". А это 20 новых рабочих мест и дополнительные отчисления в областной бюджет. Пружаны - настоящая молочная столицы Брестчины.

Наш район большой, градообразующий, предприятия у нас тоже есть, на данный момент более 36 тыс. коров, ежедневно мы реализуем порядка 730 тонн молока, из которых 400 тонн остается у нас в районе, остальное уходит по предприятиям нашей области. Светлана Хоновец, зампредседателя Пружанского райисполкома

А еще район зарабатывает на туризме. Формула успеха - безвиз для жителей соседних стран плюс огромное количество достопримечательностей. И это не только замки, о которых не слышал разве что ленивый. Для многих местом притяжения становится костел Вознесения Пресвятой Девы Марии.

И богат он не только своей историей. Здесь хранится эксклюзивная икона "Владычица лесов" от брестского мастера Николая Кузьмича. А в мае сюда привезли 33 реликвии - по одной на каждый год жизни Христа. О святынях готов рассказывать верующим и туристам Ксендз Павел. Пружаны в его духовном пути стали не просто точкой на карте, а местом, откуда не хочется уезжать.

Место выбираю не я, место выбирает епископ, куда меня отправляет. Поэтому в данный момент я в Пружанах, рад, везде прекрасно, везде хорошие люди, поэтому очень доволен местом, где нахожусь и могу служить. Ксендз Павел Ярошевич, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии г. Пружаны