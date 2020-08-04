Дресс-код протестов. Зачем людей помечают символом и разделяют на "свой-чужой"

Что такое дресс-код протестов, зачем людей помечают символом перемен и разделяют на "свой-чужой"?Какое значение и последствия имеют символы якобы мирных протестов и почему потрясения начинаются с ленточки? Революции с душком и цветом - от кактусной до уксусной и жасминовой - поговорим обо всем и про всех.



Как всегда, только факты - выводы делать вам. Продолжим тему цветных технологий уже сегодня в стандартном формате в программе "Понятная политика".





Встречают по одежке -провожают по уму. Знаменитая пословица, весьма универсальна - что для личной жизни, что для работы, и конечно для различных протестов.Бутылка уксуса, оранжевая, белая, красная ленточка или даже кактус с тюльпаном -страны хоть и разные, но дресс-код революции всегда шьется по одним лекалам.



Организация молодежного протестного движения -один из ключевых пунктов технологии цветных переворотов. Заразить идеей и привить символ и новые ценности проще именно молодежи.



В цветных революцияхиспользуется особая символика, цель которой - запустить механизм распознавания - то есть своеобразную систему "свой-чужой". С еепомощью участники протестных акций опознают друг друга в политической толпе и одновременно идентифицируют противников, не имеющих соответствующих опознавательных символов.

Чтобы навязать желаемое поведение массе -эффективнее всего воздействовать именно на зрение. Именно поэтому для быстрого и максимально широкого охвата населения в технологиях цветных революций и используют ленты, графические знаки и прочие яркие пятна политтехнологий. В Гонконге, например, символом протеста в 2014-ом стали зонтики, а в 2019-ом даже татуировки.



Роль цвета и символов



Особую роль в цветных революцияхиграют собственно цвет и символы, так как именно знаковые системы, в отличие от содержательной вербальной коммуникации, воздействуют на глубокие сферы психики (предсознание и подсознание). Политтехнологи прекрасно понимают их значение, а потому выбор красной розыили красного тюльпанав качестве символа революции вовсе не оказывается случайным.

Как и не случайно, то что фактически у любого массового протеста есть конечный заказчик. Тем более, сегодня, когда идет ожесточенная борьба центров силы и ведущих корпораций за природные и человеческие ресурсы, да и просто за сферы влияния. Под ударом особенно -небольшие государства. Но как начинать своевнедрение? Не вводить же войска, правильно? Любая революция начинается с малого, а именно символа. Скажем в Грузии в начале нулевых таковым стал цветок розы.

Как правило роза подкреплялась флагом -конечно же альтернативным. Демонстранты ходили в нем, использовали абсолютно в разных местах… и в конечном счете утвердили государственным. Кстати, тогда к власти пришел Михаил Саакашвили. Активно занялся реформами, но след в истории Грузии оставил неоднозначный. Впрочем, не только Грузии.

В конце 2013-го Саакашвили улетел из Грузии, так и не дождавшись окончания президентского срока. Причина проста: целый букет… правда, не роз, а уголовных дел, от превышения полномочий до коррупции. С тех пор Тбилиси флаг оставили, а вот про пламенную розу вспоминают как о символе колючего разочарования.

Алексей Авдонин,

аналитик:

"Наше сознание думает не буквами, а образами".

Революция кактусов, дынная, финиковая и жасминовая

А ведь есть примеры и куда интереснее: так в Мексике в 2006-ом прошла революция кактусов, в Кыргызстане дынная, а в Тунисе -финиковая или жасминовая. На первый взгляд, звучит забавно. Однако это всенеофициальные символы этих стран. Скажем, как в Беларуси, василек -это ведь тоже проходили. Мотив организаторов прост -родной и близкий символ -повод распалить националистические настроения.

Современные политологи активно используют символику, цвета и лозунги, чтобы вести толпу в нужном направлении. Благодаря схожей одежде и единому символу, скажем, ленточке, протестующие себя чувствуют частью большой идеи. Которая, впрочем, рассыпается так же быстро, как и создается.

В общем метод не нов и называется красиво Divide et impere. Да-да тот самый "разделяй и властвуй". Для этого и нужны своеобразные метки. Ведь если у меня нет белой ленты, а у тебя -есть, значит мы по умолчанию враги. А кто там будет уже разбирать - так это или нет.

История помнит, что пометки на людях -ничем хорошим не заканчиваются. Во Вторую мировую войну желтыми звездами нацисты помечали евреев, позже сжигали. В период французских революций помечали дома буржуазного класса… чтобы сжечь. Пример свежее -Руанда. В 94-ом там объявили охоту на "тараканов". Вы не ослышались, так революционеры помечали неугодных себе. Подробности можно найти в интернете… если вбить Геноцид в Руанде. Прочтите как-нибудь на досуге.

Крайне популярным стало - движение белых лент. Мы уже говорили о нем в

-но ведь актуально. Пошло от протестов на Болотной площади в Москве -еще 9лет назад. Тогда тоже звали на выборы в белых ленточках, говорили про символ чистоты и будущего страны и прочие посылы, которые эхом отзываются уже в нынешней избирательной кампании в Беларуси.

Были и в Москве и белые шары, и другие предметы. Под что эти ленты и белый цвет политтехнологи только не адаптировали: движение против мигалок у чиновников, против коррупции в МВД России, против выборов -в общем всегда находилось то, против чего можно нацепить белый лоскуток ткани.

Однако движение затухло, получив,в том числе и в Госдуме, крайне эмоциональный отпор.

Эмоционально, но ведь возразить сложно. Не скрывая, вполне открыто - пытаются адаптировать эту технологию и у нас. Зачем в принципе насаждать какой-либо символ, - спросите вы. Это уже классика психологии масс.

Протестное движение создается как армия: нужны внешние атрибуты: боевые кличи, лозунги, символы. Человек, которого направляют, может среагировать даже на пуговицу правильногоцвета. Ещеодин момент: лидеры таких выступлений пытаются подражать революционерам прошлых лет и даже веков.

Кроме того, в выборе цветочной символики

с помощью цветков в руках протестующих женщин и подростков подчеркнуть ненасильственныйхарактер революции, тем самым замаскировав совершающийся государственный переворот.

Поднятый вверх кулак, который так активно использует один из альтернативных кандидатов, тоже ведь символ известный,причем печально. Украина, Грузия, Кыргызстан и, наконец, Югославия -везде движения использовали этот самый кулак. Что случилось с последней страной из списка -думаю, нет смысла напоминать.

Забавный момент: этот жест активно использовал и Голливуд в одном из фильмов про Бэтмена. Тамглавный злодей-революционер таким образом призывал к уничтожению города.

Последствия цветных революций

Цветные революции не сулят радужных перспектив. И как тут обойти вниманием соседнюю Украину. Наши соседи стали буквально хрестоматией цветной революции. Причем несколько раз. И этим мы отнюдь не пугаем -как пытаются преподнести отдельные эксперты и участники предвыборной гонки. А опять-таки констатируем факты,и самое главное, - последствия. К примеру, год 2004-ый. Опять же ленточка, только оранжевая. На Майдане раздавали апельсины… и всеэто под музыку про оранжевое лето.

Кстати на той революции применили ещеодин символ, который долгое время безуспешно продвигали и у нас -флаг Европейского союза. В полотнище с желтыми звездами организаторы протестов вкладывали едва ли не сакральный смысл -это свобода, это лучшее будущее, это победа. Само название следующей революции Евромайдан -тоже шло от флага и вектора ЕС. Вот только желтым полыхали костры Майдана.

Флаг объединенной Европы и сейчас висит во многих местах Киева. Хотя соседей так туда и не взяли. А закончился парад свободы… войной в Донбассе, крымским вопросом и серьезным падением экономики. Наиболее яркую формулировку в одной из наших программ дал известный украинский политолог Михаил Погребинский, назвав один из постулатов Майдана "европейский выбор, который даст нам счастье", недостижимой химерой.

Кажется, что в Украине отработали весь объем символики и дресс-кода протестов: военная форма, флаги правого сектора, наконец портреты Бандеры. В один момент сыновья революции начали пожирать своих же отцов. Страна от этого не оправилась до сих пор.

Заметим, что флаг ЕС -один из самых часто употребляемых при попытках переворота. Иногда попадается и американский. Впрочем, обвинить Запад напрямую во вмешательстве никто не может, ведь действуют якобы патриоты. Однако, как мы говорили в самом начале,у каждой революции есть конечный бенефициарс адресом другой страны и капиталом спонсоров якобы народных протестов.

А как вам такое -революция с улыбкой. Нет, серьезно. В2019 году в Алжире драки с полицией, смерти и раздрай в стране, он там идет и по сегодняшний день, начались с толп, которые просто выходили на улицу поулыбаться.