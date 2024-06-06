3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Древесина в 2,5 раза ниже рыночной стоимости - сколько стоит дом построить по указу № 294
В Белыничском районе цех по переработке древесины модернизируют. Зарабатывают на экспорте в Китай и Турцию, Азербайджан, Узбекистан. А вот белорусам позволяют прилично сэкономить. Только пиломатериалов ежемесячно продают 100 кубометров. В 2023 году установили новую линию, которая позволила увеличить объемы выпускаемой продукции и, соответственно, объем перерабатываемого леса.
Если брать полностью лесхоз, то большинство заявок мы принимаем на круглый лес. Это и для строительства, и для восстановления сгоревших или разрушенных зданий, на текущий ремонт, на облагораживание участков. И по указу Президента № 294 эта древесина отпускается на льготных условиях. Цена на данные лесоматериалы в Белыничском лесхозе - от 40 до 72 рублей, что в 2,5 раза ниже рыночной стоимости.
Отсюда и спрос. Если в прошлом году поступило 59 льготных заявок, в этом столько же всего за 5 месяцев.
Смотрите "На контроле Президента" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов