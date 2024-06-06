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Древесина в 2,5 раза ниже рыночной стоимости - сколько стоит дом построить по указу № 294

Древесина в 2,5 раза ниже рыночной стоимости - сколько стоит дом построить по указу № 294

В Белыничском районе цех по переработке древесины модернизируют. Зарабатывают на экспорте в Китай и Турцию, Азербайджан, Узбекистан. А вот белорусам позволяют прилично сэкономить. Только пиломатериалов ежемесячно продают 100 кубометров. В 2023 году установили новую линию, которая позволила увеличить объемы выпускаемой продукции и, соответственно, объем перерабатываемого леса.

Если брать полностью лесхоз, то большинство заявок мы принимаем на круглый лес. Это и для строительства, и для восстановления сгоревших или разрушенных зданий, на текущий ремонт, на облагораживание участков. И по указу Президента № 294 эта древесина отпускается на льготных условиях. Цена на данные лесоматериалы в Белыничском лесхозе - от 40 до 72 рублей, что в 2,5 раза ниже рыночной стоимости.
Андрей Храмцов, главный инженер Белыничского лесхоза

Отсюда и спрос. Если в прошлом году поступило 59 льготных заявок, в этом столько же всего за 5 месяцев.

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