Древесина в 2,5 раза ниже рыночной стоимости - сколько стоит дом построить по указу № 294

Если брать полностью лесхоз, то большинство заявок мы принимаем на круглый лес. Это и для строительства, и для восстановления сгоревших или разрушенных зданий, на текущий ремонт, на облагораживание участков. И по указу Президента № 294 эта древесина отпускается на льготных условиях. Цена на данные лесоматериалы в Белыничском лесхозе - от 40 до 72 рублей, что в 2,5 раза ниже рыночной стоимости.

Андрей Храмцов, главный инженер Белыничского лесхоза