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Древнему городку Гайна 625!
Год исторической памяти для жителей агрогородка Гайна Логойского района станет вдвойне знаковым.Древнему городку 625! Об одном из самых густонаселенных сельских пунктов, который известен своими памятниками, пейзажами и многовековой летописью, расскажет книга, которую собственными силами к юбилею издают местные жители.
Кроме подготовки исторического очерка, односельчане заняты и благоустройством Гайны, озеленением и восстановлением городка. Наталья Бордиловская о подготовке малой родины к большому юбилею (видео).
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