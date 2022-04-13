Древнему городку Гайна 625!

Год исторической памяти для жителей агрогородка Гайна Логойского района станет вдвойне знаковым.Древнему городку 625! Об одном из самых густонаселенных сельских пунктов, который известен своими памятниками, пейзажами и многовековой летописью, расскажет книга, которую собственными силами к юбилею издают местные жители.