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Древневосточную технику рисования на воде развивают в Минске
Суть эбру - в нанесении рисунка на специально подготовленную жидкость (из воды и экстрактов растений). Краски делают из пудры минералов, наносят их каплями, а затем кистями формируют узоры. Финальный вариант переносят на бумагу, также можно использовать дерево или ткань. В такой технике можно создавать не только абстракции, пейзажи и даже портреты. Узоры в технике эбру можно переносить не только на картины, но и, например, на блокноты и украшения, также можно декорировать текстиль и обои.
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