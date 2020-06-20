Древний Полоцк молодеет на глазах

В городе реализуется программа обновления дворов - почти половина находится в ненадлежащем состоянии. А на центральных и въездных улицах в вечерние и ночные часы стало светлее, а значит, безопаснее. Местные энергетики реализовали программу замены уличных фонарей на более эффективные и экономичные. Помогли партнеры из Евросоюза в рамках соглашения мэров, подписанного в 2011 году.



Ольга Масловская прогулялась по Полоцку (видео).



