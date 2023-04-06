Древнюю бактерию Tubula tortusa нашли в Беларуси внутри скважины на глубине 479-340 метров

Ученые из Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД РАН) открыли новое местонахождение древних микроорганизмов, живших в морском бассейне на территории современной Беларуси539-529 млн лет назад. Среди прочих ископаемых бактерий специалисты обнаружили там ранее не известный микроорганизм Tubula tortusa, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию заведующейлабораторией литологии и биостратиграфии ИГГД РАН ЕленуГолубкову.

"Были обнаружены новые, не известные ранее организмы Tubula tortusa, представляющие собой полую трубку, вокруг которой по спирали навито тонкое цилиндрическое образование. В процессе захоронения эта структура могла сплющиваться, приобретая форму, близкую к ленте", - рассказала Елена Голубкова.

Древняя биота (совокупность микроорганизмов) была обнаружена учеными внутри скважины Северо-Полоцкая, которую пробурили на севере Беларусив 2019 году. Эта скважина была необходима для изучения истории Восточно-Европейской платформы (участка земной коры), в состав которой входят восточные территории Польши, Украина, Беларусь, страны Балтийского региона и европейская часть России.

Внутри скважины на глубине 479-340 метров, помимо нового вида микроорганизмов, ученые обнаружили многочисленные останки цианобактерий, водорослей, грибов и грибоподобных микроорганизмов, предполагаемые фрагменты организмов животного происхождения, различные микроорганизмы неясного биологического происхождения, а также следы ползания роющих животных.

Новые данные имеют важное научное значение, с их помощью можно точнее проследить эволюцию живых организмов на ранних этапах формирования биосферы Земли.