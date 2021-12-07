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Древнюю традицию белорусской куклы-оберега сохраняют в Клецком районе
Древнюю традицию белорусской куклы-оберега бережно сохраняют в Клецком районе. В агрогородке Кухчицы изготовлением самобытных тряпичных фигурок занимается Татьяна Есис, руководитель кружка декоративно-прикладного творчества местного сельского Дома культуры. На счету мастерицы десятки авторских кукол, каждый образ неповторим. Художница создает кукольную галерею, которая знакомит с традиционными занятиями белорусов, их профессиями и особенностями быта.
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