Дрига в "Скажинемолчи": Сфера культуры собирает жемчужное ожерелье, а не массовку

Трибуна артиста - это сцена. Со сцены посредством своих ролей ты воспитываешь, ты вызываешь, демонстрируешь свое отношение и формируешь мировоззрение своих зрителей. Все остальное - это что угодно. Трифонов: человек не творческий пытается творить, он заменяет акт творения чем попало. Чаще всего ничтожными домашними революциями. Те люди, которые захотели прославиться таким способом, не найдя себя, вышли и ушли по ту сторону границы.

Ирина Дрига, начальник главного управления Министерства культуры Беларуси