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Дрига в "Скажинемолчи": Сфера культуры собирает жемчужное ожерелье, а не массовку
Существуют ли списки запрещенных музыкантов и какие истинные причины отмены концертов и спектаклей, а также должны ли быть чиновники от культуры терпимее творцов? Ответы на эти вопросы в программе "Скажинемолчи" дала начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига. О ее сфере влияния слагают легенды - Ирина Владимировна лично подтвердила и опровергла кулуарные слухи. Рассказала о нынешней ситуации в театральной сфере и механизме формирования новых трупп, а также дала оценку событиям 2020 года: какую роль сыграла творческая интеллигенция в 2020-м при попытке госпереворота.
Трибуна артиста - это сцена. Со сцены посредством своих ролей ты воспитываешь, ты вызываешь, демонстрируешь свое отношение и формируешь мировоззрение своих зрителей. Все остальное - это что угодно. Трифонов: человек не творческий пытается творить, он заменяет акт творения чем попало. Чаще всего ничтожными домашними революциями. Те люди, которые захотели прославиться таким способом, не найдя себя, вышли и ушли по ту сторону границы.
Кто такие белорусские меценаты и есть ли перспективы у государственного и частного партнерства? Смотрите полный выпуск программы на официальном YouTube-канале "Скажинемолчи". Также следите за программой в Telegram.