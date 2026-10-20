Дроны для полей, программа для ЭКГ, помощник для пожилых: что показали на выставке ИИ в Беларуси

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Порой мы даже не задумываемся, что искусственный интеллект - часть нашего быта. Он нужен, чтобы даже проложить путь из точки А в точку Б без лишних пробок. Дорожную ситуацию в режиме реального времени оценивает ИИ. И таких примеров сотни, самые передовые представили на большом форуме в BELEXPO - AI Atom Global Expo 2026.

Еще неочевидный факт: искусственный интеллект существует, по сути, еще с прошлого века. Правда, тогда это называлось машинным обучением. С годами компьютеры становились все умнее, а маркетологи изобретательнее. Они и придумали тот самый термин, который проще сокращать до аббревиатуры ИИ.

Каждый квадратный метр выставки максимально интерактивный. Есть даже стена, проходя мимо которой видишь себя. Понятно, что это лишь отражение, совсем не полноценная копия. И это в унисон той позиции, которой придерживается Беларусь: ИИ не замещает человека, а лишь помогает ему. И это красной нитью идет через всю экспозицию форума.

Общая площадь экспозиции - 20 тыс. кв. м. Это почти как три футбольных поля, на которых представлено все белорусское.

quote Фундаментальная основа нашего населения - это сильные знания в области математики, сильный IT-сектор изначально. И мы решили соединить наши знания, знания наших студентов, знания компаний, которые здесь находятся, с международными возможностями. Дмитрий Саксонов, инвестор, предприниматель, организатор форума

Направляем наши знания в мирное русло и прагматично на пользу экономике. В Беларуси четко определили, где будет полезен ИИ: реальный сектор, социальная сфера и даже медиабизнес.

Начнем, конечно, с нашей визитной карточки на мировой экспортной карте - с сельского хозяйства. Агродроны знакомы уже едва ли не каждому передовому хозяйству. Но следующий этап не просто съемка, а обработка и анализ данных.

Михаил Кузьменков, менеджер проекта:

"Камеры в видимом диапазоне, мультиспектральном диапазоне определяют проблемы на полях, анализируя и иные слои данных. После этого дроны, которые выполняют определенные технологические операции, будь то внесение средств защиты растений, либо микроудобрений, уже отправляются на полетные задания, точечно внося препараты, чтобы отработать оперативно и снизить себестоимость".

Для этого нужен небольшой трейлер, в который помещаются сразу два дрона. Планировка максимально эргономичная и удобная для оператора, чтобы не терять драгоценное время и препараты. Понятно, что все это стоит денег, но это инвестиция для экономики фермера.

"Мы также развиваем это как готовую бизнес-модель для того, чтобы молодежь в сельской местности могла покупать данное оборудование, использовать льготные инструменты финансирования, использовать наше ПО и внедрять эти технологии бесшовно, полностью закрывая агротехнологическую операцию по внесению средств защиты растений. Мы экономим им время и деньги", - отметил Михаил Кузьменков.

Еще одна задача форума - познакомить стартаперов с инвесторами, которые готовы вкладываться. К слову, о белорусских айтишниках знают даже за океаном.

Стирать границы помогает онлайн. Пользователь в Нью-Йорке может скачать приложение и даже не знать, что его придумали ребята из Минска. Желающих покорить мировые платформы здесь целый BELEXPO. Например, личного тренера теперь может заменить обычный смартфон.

Виталий Мурашкин, руководитель проекта:

"В нашем приложении есть Computer Vision - это современная технология, которая позволяет считывать движения тела. То есть вы выполняете упражнение, и искусственный интеллект засчитывает его или нет, и при этом присваивает некое качество выполнения этого упражнения. Таким образом, вы можете следить за своим прогрессом. Тренироваться все больше и получать результаты".

Мы снова напоминаем, что ИИ - это прежде всего помощник: молодым - держать себя в форме, а пожилым - контролировать свое самочувствие и передвигаться. Так на рынке скоро появится умная установка. "Она поднимается, опускается, меняет угол, может подъехать к сидящему на диване или на кровати пожилому человеку и помочь ему подняться, подстраиваясь все время под его биомеханику вставания. Она помогает ходить по комнате безопасно", - обозначил руководитель проекта Виталий Фрайман.

Он также добавил, что на установке имеются датчики, которые измеряют одно отведение электрокардиографии, видеокамера и микрофонный массив для анализа голоса.

Есть помощь не только пациентам, но и врачам. Например, программа для расшифровки ЭКГ. "Когда человек приходит на прием к врачу с кардиограммой, врач ее сканирует или фотографирует, загружает в систему, ждет не более 30 секунд и на выходе получает несколько наиболее вероятных диагнозов с объяснимостью, почему модель выбрала тот или иной диагноз", - объяснил автор стартапа Никита Ларченко.

Но тут стоит подчеркнуть, что это не замена врача, это помощь врачу. "Врач всегда будет прав больше, чем модель. И без врачебного мнения это уже самолечение, а не оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.

Еще одно направление, где присутствие ИИ давно заметно, - видеоконтент. И речь не только о соцсетях. Кто-то с помощью ИИ клепает фейки, а кто-то создает настоящие шедевры. Здесь можно вспомнить нашумевшую "Беловежскую пущу". Люди восприняли премьеру по-разному, хватало и скептиков. Но для анимационной студии это звучит как вызов и мотивация не останавливаться и удивлять дальше.

Ольга Рытько, продюсер анимационной студии:

"На сегодняшний день мы до сих пор остаемся единственными, кто выпустил полнометражный мультик, полностью сделанный с помощью искусственного интеллекта. Мы смогли подружить реальных специалистов, мы не замещаем искусственным интеллектом работу классического продакшна. Мы сделали синергию этих двух составляющих, и у нас искусственный интеллект помогает реальным специалистам и наоборот. Мы абсолютно комфортно себя чувствуем. У нас никто не страдает от отсутствия работы, мы ее делаем более качественно и быстрее".

Так кто же автор? Профессионал с профильным образованием или искусственный интеллект? Уже и отличить сложно. Да и нужно ли, когда публика все равно довольна?

В современном мире сделать это уже практически невозможно. Можно даже взять один из главных треков этого лета про главных ценителей творчества британской группы "Шаде". Не успел хит стать лидером чартов, как стало известно, что женский вокал в припеве принадлежит искусственному интеллекту. Пользователи соцсетей ополчились на артистов, но популярности трека это не помешало.

Очевидно, без ИИ в музыке уже никуда. Молодая белорусская команда придумала, как правильно использовать этот инструмент. Запустили лейбл, который помогает продюсировать музыкантов, по крайней мере, делать их творчество узнаваемым.

"Человек без лейбла, без менеджера читает какие-то статьи в интернете, советуется с нейронками, нейронка или кто-то другой ему подсказывает. Так человеку надо очень долго набивать свой опыт. А у нас фактически полностью собирается вся аналитика, исходя из которой мы понимаем, что так, а что не зашло, - подчеркнула руководитель проекта Евгения Светлова. - Мы не говорим о том, что искусственный интеллект сделает все за тебя. Его задача - упростить тебе жизнь, но за рулем в любом случае должен быть человек".

Дмитрий Саксонов:

"Если мы хотим успевать за развитием технологий по всему миру, мы обязаны осознать, как это использовать. Мы обязаны выстроить систему регуляторики, потому что искусственный интеллект - это не только позитивное, к сожалению, это и негативный опыт у многих людей. И наша задача - познакомить человека с искусственным интеллектом, обучить его искусственному интеллекту и дать ему возможности одним из первых жить в современной реальности".

К слову, отбор проектов на форум был очень жестким. Буквально четыре экспонента на место. Все для того, чтобы было интересно и полезно бизнесу, да и обычным посетителям. В программу включили и встречи с известными блогерами. Ведь виртуальный мир - это, конечно, хорошо, но без простого человеческого общения даже в эпоху ИИ не обойтись. Тут уж точно менять ничего не хочется.