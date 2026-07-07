Дроны, лазеры и музыка на дорогах: какие технологии помогают ГАИ Беларуси строить безопасность

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Раньше, чтобы поймать волка, нужно было бегать за ним по лесу. Сегодня достаточно просто управлять лесом. В современных реалиях ГАИ - это не просто люди с жезлом на дороге, а высокотехнологичная цифровая экосистема, которая выступает главным архитектором безопасности и порядка на улицах и трассах Беларуси.

Современная дорожная система превратилась из карательного органа в интеллектуального помощника, защищающего жизни миллионов водителей, пешеходов и других участников на дороге.

Алексей Рытиков, начальник УГАИ Минского облисполкома:

"Тенденция развития Госавтоинспекции приходит, наверное, в стадию больше автоматического режима. У нас работает республиканская система мониторинга общественной безопасности, которой мы активно пользуемся. Работают камеры средней скорости, работают стационарные, мобильные камеры. Это серьезно дисциплинирует водителей. Как показывает статистика, аварийность в рамках страны, в рамках области с каждым годом снижается".

Но так было не всегда. Первые автомобили в СССР появились в 1920-х годах. В 1932-м было налажено массовое конвейерное производство. Осознавая масштабную революцию, 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение Госавтоинспекции в стране.

На ГАИ возлагались обязанности по учету транспортных средств и аварий, выявлению и анализу их причин, привлечению к ответственности виновных лиц. Ведомство выдавало регистрационные знаки и технические паспорта. Периодически назначало техосмотр автомобилей, мотоциклов и автобусов. Те технологии, которые сегодня применяются на дороге, даже не снились инспекторам.

Как вычислить и найти нарушителя в потоке? Сегодня камеры делают всю работу за человека. Постовой на дежурстве не в состоянии контролировать нарушения на соседней улице, а поставить инспекторов на каждом перекрестке просто нереально.

Главная миссия ГАИ во все годы - сохранение человеческих жизней. Современная служба стремится к нулевой смертности, создавая среду, в которой риск попасть в аварию сводится к минимуму. ГАИ выступает связующим звеном между государством, технологиями и обществом для обеспечения комфортного и бесперебойного движения.

Современные системы дорожной безопасности - это не просто камеры скорости, а настоящие цифровые помощники, которые активно внедряют в разных странах мира, и Беларусь в этом плане не исключение. Сегодня технологии научились распознавать усталость водителя, общаться с автомобилем через свет и даже напевать знакомую мелодию из-под колес. Для безопасности любые средства хороши.

Лазеры для уставших водителей

Усталость и секундное засыпание - одна из главных причин страшных аварий на ночных трассах. Чтобы решить эту проблему, ГАИ Минской области запустила лазерное шоу. Ночью на аварийно-опасных участках включаются мобильные системы лазерного оповещения. Яркие зеленые и красные лучи проецируются вдоль трассы. Они не слепят, но за счет попеременного переключения разрывают монотонный ночной пейзаж.

Дмитрий Христовский замначальника УГАИ Минского облисполкома:

"Места размещения систем определены на основании анализа аварийности, связанных со снижением концентрации внимания водителей по причине утомляемости. Система является легко монтируемой и возможно ее оперативное перемещение на иные аварийно-опасные участки".

Предупреждение о животных

Чтобы предупредить водителя заранее о диком животном на дороге, камеры научили идентифицировать силуэты животных и автоматически передавать данные в систему, которая зажигает предупредительные баннеры и знаки.

"Собираем огромный архив, после чего мы переходим к этапу обучения. Когда происходит этап обучения, мы накладываем на фотографии огромное количество эффектов дождя, снега, искажения картинки для того, чтобы нейросеть в будущем могла определить животное в различных условиях", - обозначил техник отдела мониторинга технологической связи и интеллектуальных транспортных систем "Белдорсвязь" Владислав Сурминов.

Первым на практике интеллектуальную систему применили на участке трассы М-10 в Речицком районе. Смертельных аварий с участием животных больше не было. Сейчас проект применяется на других аварийно-опасных участках дорог.

quote Когда животное подходит к сетке, срабатывают датчики и загораются предупреждающие знаки, информирующие водителя о нахождении животного на проезжей части. Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор"

Музыка на дороге

Пожалуй, самый необычный, позитивный способ заставить водителей соблюдать скорость - музыкальная дорога. Первый такой участок в Беларуси появился на трассе Р-31 Бобруйск-Мозырь в 2024 году. Здесь колеса автомобиля пропоют вам "Беловежскую пущу" Песняров.

В основе создания такой дороги лежат законы акустики и физики. На асфальт наносятся специальные поперечные полосы. Высота и расстояние между ними математически рассчитаны. Ошибка на несколько миллиметров грозит неправильным звучанием.

Специалисты переводят мелодию в математический код. С помощью формул рассчитывается точное расстояние между полосами для конкретной разрешенной скорости движения. Идеальное звучание в правильной тональности получится, только если ехать строго с разрешенной скоростью. Поедете быстрее или медленнее, музыка превратится в несвязный шум или какофонию.

Александр Куцепалов, ведущий инженер РУП "Гомельавтодор":

"Каждая нота имеет свой тон. Чтобы задать этот тон, наносились полоски из холодного пластика через определенное расстояние для каждой ноты. Каждая нота имеет частоту в герцах. Исходя из этой частоты, под скорость 90 км/ч было рассчитано это расстояние между штрихами. И каждая нота была нанесена с таким интервалом между штрихами".

Когда колеса наезжают на разметку, возникает вибрация. Из шума получается мелодия. На трассе Р-83 на подъезде к Беловежской пуще звучит одноименный хит.

Наблюдение с воздуха

В 1970-х годах на дорожную службу в СССР встал вертолет Ка-26 ГАИ. Машина имела два соосных винта, что делало ее самой устойчивой среди вертолетов СССР. Эта версия для патрулирования дорог оснащалась громкоговорителем, системой связи, кинофотооборудованием. При необходимости Ка-26 ГАИ мог экстренно эвакуировать пострадавших с места аварии до больницы. Также милицейские вертолеты могли комплектоваться кроссовым мотоциклом ИЖ К-15 для погони за преследуемым уже на земле. Спустя несколько десятилетий ГАИ вернулась к мониторингу с воздуха.

Увидел камеру или экипаж ГАИ, притормозил, а после вновь нажал на газ. Для таких нарушителей существует скрытый мониторинг, в том числе и с воздуха. Дроны запускают на участках с закрытыми поворотами или крутыми подъемами, где обгон категорически запрещен.

С 2025 года на дорогах страны появился знак "Видеоконтроль БПЛА". Он устанавливается на самых опасных участках дорог. В этом месте водители предупреждают о мониторинге с неба.

Дмитрий Христовский:

"В 2025 году обозначены 68 участков дорожной сети. В 2026 планируется 30 участков к оборудованию указанным знаком. Указанные дорожные знаки устанавливаются на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения".

В ГАИ отмечают, что после установки такого знака число аварий на дороге значительно снижается. Здесь водители не спешат нарушить правила.

"В современных реалиях у "Госавтоинспекции" нет задачи по вынесению каких-то штрафов, постановлений, протоколов. Основная задача - профилактировать, и она уже достаточно давно реализуется, - обозначил Алексей Рытиков. - Разъяснительная профилактическая работа, коей является в том числе привлечение к административной ответственности, где-то более дисциплинирует. Наша задача, прежде всего, порядок на дорогах, чтобы водители уважали друг друга".

Становление порядка на дороге

Но так было не всегда. Упадок в 1990-х сказался на всей стране. ГАИ столкнулась с самым сложным, опасным и переломным периодом в своей истории. Это было время криминального транзита, разгула преступности на трассах, правового вакуума. Советские законы перестали работать, а национальное законодательство суверенной страны только формировалось из жесткого дефицита, когда инспекторам пришлось переквалифицироваться из обычных регулировщиков в таможенников на дорогах и бойцов против вооруженных банд.

Николай Короткевич, ветеран ГАИ, начальник УГАИ Минской области (2008-2019 гг.):

"Некоторые сотрудники милиции службу еще несли в оформленном обмундировании Советского Союза, то есть образца советской милиции. И, конечно же, за это время произошли очень большие изменения. В плане изменения нормативной базы: очень многое делалось с нуля, много нового разрабатывалось и внедрялось. Ну и, конечно же, в плане материально-технического обеспечения".

На трассах и въездах в город появились посты. Оперативная обстановка накалялась.

"В то время было создано СНГ, приезжали руководители всех 11 республик. Их надо было и встречать, и сопровождать. Был вопрос по организации дорожного движения. На то время в ГАИ ничего с точки зрения автотранспорта и технических средств не было. Наши работники имели небольшое количество мотоциклов, два или три радара", - рассказал ветеран ГАИ, начальник УГАИ Минской области (1994-2000 гг.) Виктор Лысенок.

В те годы было не до роскоши. Элементарно встречать делегации было нечем. Старый транспорт и морально, и технически был слабым.

Позже ГАИ получили первые иномарки. В столице это были BMW, а в Минской области - Volvo.

Сегодня служба эскортирования - визитная карточка дорожной милиции. Почетное сопровождение первых лиц - это вершина госпротокола, где демонстрация уважения сочетается с безупречной боевой готовностью. Это не просто красивый церемониал, а тщательно отрепетированный парад на скорости, выполняющий важнейшую охранную функцию. Расположение мотоциклов вокруг лимузина клином, ромбом или крылом строго регламентировано. Оно меняется на ходу в зависимости от ширины улицы или скорости. Но чтобы кортеж проехал без задержки, другие подразделения должны выполнить сброс движения.

Работа ГАИ - это невидимый, но монументальный труд, превращающий хаос движения в четкую безопасную систему, где главная ценность - жизнь человека. В наши дни, когда города задыхаются от потока машин, а скорость стала главным ритмом жизни, удерживать этот хаос под контролем кажется невозможным. Логика подсказывает, что вместе с потоком должны расти и риски. Но вопреки законам арифметики, смертей на дорогах становится меньше. Безопасность не рождается сама по себе, ее ежедневно создают люди в форме.

Андрей Любимов, начальник УВД Минского облисполкома:

"Сегодня больше подразделений Государственной автомобильной инспекции занимается предупредительной функцией. Это исходит из того, что наше белорусское общество очень законопослушное. К приоритету в своей работе мы относим выявление грубых нарушений правил дорожного движения: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повторное нарушение и так далее".

Их лучшая работа - это та, которую мы не заметили, потому что вы просто доехали до работы или дома. Каждый раз когда загорается зеленый свет, когда ребенок спокойно переходит улицу, а уставший водитель после дальней дороги обнимает семью - в этих моментах незримо присутствует инспектор ГАИ.

Они не просто регулируют движение, они охраняют наше право возвращаться домой. Ведь бесконечный поток машин превращается в безопасный путь к тем, кто нас очень ждет.