Дроны, тепловизоры и биометрия: какие технологии помогают белорусским пограничникам охранять рубежи

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Протяженность белорусской границы свыше 3,5 тыс. км. Две трети из них приходятся на рубеж с Украиной и Евросоюзом. Сегодня это самый напряженный участок. Нередко в СМИ появляется информация об усилении того или иного рубежа.

Усилить границу значит перевести охрану на более строгий, интенсивный и плотный режим работы. Рубеж начинают охранять большими силами и средствами, чем в обычное спокойное время, чтобы исключить возможность незаконного пересечения или вооруженного прорыва. На границу выдвигаются маневренные группы, спецподразделения погранвойск, а при необходимости, армия и внутренние войска.

Наблюдение и патрулирование идет непрерывно. Если нужно, пограничники могут задействовать бронетехнику и беспилотники. Основные задачи маневренной группы - отражение вооруженного нападения, поиск нарушителей, усиление застав, проведение засад и рейдов. Переход через наземную границу осуществляется через пункты пропуска, все иные попытки нелегальны. На каждое такое нарушение нужно реагировать.

На нелегальное пересечение границы люди решаются, когда легальные способы недоступны. У каждого своя причина: бегство от войны, насилие, поиск лучшей жизни за рубежом, воссоединение с семьей, контрабанда, терроризм и многое другое. И этот шаг всегда тяжелый, дорогой и сопряжен с огромным риском.

Помогают пограничникам не только дроны, тепловизоры и приборы ночного видения. Базовый элемент боевой подготовки - следопытство. Для опытного глаза земля говорит о многом. Кострище, брошенный окурок, обертка от продуктов выдает место стоянки. Чтение следов позволяет определить скорость и примерный вес человека. Сломанные ветки или примятая трава, любая мелочь для профессионала - кладезь информации. Засада на пути следования нелегалов - отработанная тактика маневренной группы.

"Основной поток нарушителей, как правило, приходится на теплое время года - весенне-летний период. Но и не исключены факты попыток нарушения государственной границы и в зимний период", - отметил начальник управления охраны границы Сморгонской пограничной группы Сергей Савчук.

После задержания следует доставление в изолятор, идентификация личности, расследование и суд. Литовский участок госграницы - один из передовых. Здесь всегда первыми тестируют и внедряют новые системы безопасности и контроля. За эту часть рубежа отвечает Сморгонская погрангруппа. Она одна из старейших в системе органов пограничной службы, образованная в октябре 1992 года. Участки укомплектованы интеллектуальными сигнализационными комплексами, оптико-электронными системами наблюдения, автоматизированными постами, которые позволяют круглосуточно видеть приграничную полосу на 360 градусов и оперативно высылать тревожные группы. Также это кузница кинологических кадров. Здесь работает Центр подготовки кинологов-пограничников и их питомцев.

В мирное и стабильное время пункты пропуска работают как мосты, соединяя страны. Грузоперевозки увеличивают товарооборот, растет число туристов, поддерживаются культурные и личные связи. Однако в случае охлаждения отношений пункты пропуска становятся барьером, бутылочным горлышком, превращаясь в инструмент политического давления и щита. Сегодня многие выезды из Беларуси закрыты, а те, что функционируют, работают не в полную силу. Сопредельные страны - Польша, Литва и Латвия - ежесуточно принимают от 15 до 50 % от нормы. Украина закрыта вовсе.

Используя слабую загруженность "Каменного Лога", пункт пропуска ожидает масштабная реконструкция. Он единственный на границе с Евросоюзом, где инфраструктуру не обновляли более 20 лет. Кардинальная перестройка позволит увеличить пропускную способность, при этом закрывать направление на время большого ремонта белорусская сторона не планирует.

"Реконструкция будет включать в себя полную перестройку пункта пропуска от полос движения, по которым движутся транспортные средства до административных зданий, находящихся на территории пункта пропуска. Несомненно, будет увеличена пропускная способность. На сегодняшний день она составляет 5 тыс. лиц в сутки и 2,06 транспортных средств", - рассказал начальник отделения пограничного контроля "Каменный Лог" Олег Даргель.

Среди нововведений для белорусских пунктов пропуска - дактилоскопия. Биометрические данные давно используют Евросоюз и США. Отпечатки может затребовать и наша страна. В отличие от документов, их невозможно подделать, передать другому лицу или изменить. Такие случаи не раз фиксировались на границе.

В октябре 2026 года в пункте пропуска "Брест" гражданка Мали предъявила пограничникам паспорт двоюродной сестры. Разбирательство показало, что женщина не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту, так как у нее не было шенгенской визы. Вот и взяла чужой документ, чтобы уехать через Беларусь и Польшу во Францию в поисках лучшей жизни.

В привычном виде паспорт существует около 100 лет. За это время его научились красть, подделывать, переклеивать фотографию. В отличие от бумажного документа, отпечатки пальцев уникальны. Сверяя их с данными, хранящимися в чипе паспорта, визовой системе или другой базе данных, пограничники убеждаются, что паспорт принадлежит именно тому, кто его предъявляет.

"Мы должны получить оттиски обеих рук, ладоней и каждого пальца в отдельности. Четыре пальца правой руки - это также контрольный оттиск. Вся информация, которую мы накапливаем, поступает в автоматизированную систему дактилоскопической информации, там она хранится. Автоматизированная система дактилоскопической информации при прикладывании контрольного оттиска четырех пальцев дает нам информацию о том, есть ли в этой системе информация о данном человеке. То есть, проходил ли данный человек дактилоскопическую регистрацию ранее", - пояснила начальник группы специальной проверки документов отделения пограничного контроля "Каменный Лог" Марина Гиз.

Биометрия серьезно расширяет возможности для проверки. Если нарушитель закона или депортированный иностранец поменяет на родине имя, фамилию и получит новый паспорт, пограничная система все равно узнает его по отпечаткам пальцев и заблокирует въезд. Например, в Евросоюз по правилам Дублинского соглашения мигрантов вносят в базу данных Eurodac, чтобы они не могли повторно запрашивать убежище в нескольких странах под разными именами. Если у человека на территории чужой страны не окажется документов, по отпечаткам пальцев в базе данных можно мгновенно восстановить его личность, гражданство и дату легального въезда.

Перед тем, как разрешить въезд, система сверяет отпечатки пальцев пассажира с международными и внутренними базами. Это помогает прямо на границе задержать лиц, находящихся в розыске или причастных к террористической деятельности. Если иностранец совершит правонарушение внутри страны и оставит следы, правоохранители смогут быстро идентифицировать нарушителя.

Железнодорожная граница

Главная специфика и сложность пограничников на железнодорожной станции заключается в жестком временном лимите. В отличие от автомобильных пунктов пропуска, служба здесь привязана к строгому расписанию движения поездов. На оформление одного состава уходит от 15 до 50 минут. За это время нужно проверить сотни пассажиров и исключить любые нарушения.

Единственным действующим железнодорожным пунктом пропуска в направлении Евросоюза сегодня является Гудогай, расположенный в 8 км от Литвы. С марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной и ЕС. Изначально ограничение вводилось как временная мера для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. В последующем страны-соседки движения так и не возобновили.

Несколько раз в день через белорусский Гудогай проходят поезда, соединяющие Калининград и остальную Россию. Пограничные наряды детально осматривают вагоны, технологические полости, чтобы не допустить незаконный провоз оружия, боеприпасов, наркотиков и запрещенных грузов или нелегальных мигрантов. Среди задач также пресечение попыток незаконного въезда или транзита граждан третьих стран, находящихся в международном розыске или не имеющих законных оснований для въезда.

Среди задач пограничников на этом направлении также мониторинг пассажиров электрички из Минска. Для нелегальных мигрантов это простой, дешевый и малозаметный способ добраться максимально близко до границы с Литвой. Впереди железнодорожный пункт пропуска ждет расширение. Сюда поэтапно переносят таможенный и пограничный контроль грузовых поездов. Все эти годы товарные составы проходят таможенное оформление в Молодечно.

Граница на воде

Беларусь на границе имеет несколько десятков рек, которые либо пересекают рубеж, либо сами служат естественной водной границей. Крупных и средних рек, которые формируют речные участки границы, насчитывается чуть больше десятка. Самая длинная водная граница, протяженностью 150 км, с Украиной - это воды Днепра, Припяти и Сожа, рубеж с Польшей делят Западный Буг, Нарев и приток Немана Свислоч, с Латвией - Западная Двина и Синюха, со стороны Литвы - Неман, Вилия, Солча и Дитва.

Из-за постоянно меняющихся природных условий речные участки границы считаются сложными для контроля. Русла рек подвержены размывам, образованию новых рукавов и изменению фарватера для кораблей, по которому обычно и устанавливается граница. Это требует регулярной совместной демаркации и гидрографических работ.

Река следов не оставляет. Для патрулирования пограничники применяют быстроходные катера, моторные лодки, а в зимнее время - суда на воздушной подушке для перемещения по льду и полыньям. Основные риски здесь связаны с незаконным выловом рыбы, контрабандой с использованием плавсредств, а также непреднамеренным пересечением границы местными жителями или туристами на лодках. На берегах активно устанавливаются тепловизоры, автоматизированные посты наблюдения и радиолокационные станции, способные обнаруживать любые движущиеся объекты на воде в любое время суток. Пограничники ведут осмотр прилегающей территории и береговой отмели.

На болотах и других непроходимых участках возводятся модульные заставы. В случае разлива или иных ситуаций пост может оперативно переехать в другое место, а камеры и датчики продолжат немой мониторинг рубежа. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".