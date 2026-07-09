Дропы и легкие деньги: как противостоять финансовой угрозе и не стать соучастником преступления

В Беларуси активизировалась борьба с дропами. Чем оборачивается стремление к быстрому заработку и какие меры принимаются для противодействия этой угрозе?

Итак, кто такие дропы? Это люди, которые за вознаграждение от своего имени совершают операции в пользу третьих лиц.

Социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры пестрят предложениями заработать быстро, ничего не делая и без образования. Все это - истории с привлекательной оберткой, но за ней скрывается теневой рынок - преступная сеть, которая играет на неосведомленности своих жертв. Во времена глобализации проблема не имеет территориальных границ, преступники для транзита и вывода грязных денег находятся в постоянном поиске новых незапачканных финансовых каналов.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:

"Дропов используют как расходный материал. Наиболее распространенные преступные сферы, где чаще всего задействуются дропы, - это мошенничество, кибермошенничество, наркоторговля и налоговые преступления. Основные способы дроперства - это банковские счета, криптоаккаунты, аккаунты игровых заведений, лицевые счета мобильных операторов, через которые идет транзит и вывод денежных средств. Второе направление - это подставные лица, с помощью которых регистрируются фиктивные компании, так называемые лжеструктуры для различных налоговых махинаций. И третье направление - это универсальная доверенность. Одна из самых изощренных схем - дроп за незначительное вознаграждение оформляет доверенность на незнакомца. Тот, в свою очередь, использует реквизиты дропа для открытия счетов, покупки сим-карт, регистрации криптоаккаунтов и различных фирм со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Сегодня дропы - звенья преступных цепочек. К примеру, есть дропы-заливщики (когда человек получает наличные, вносит их на свой счет и переводит другим дропам), а еще дропы-транзитники - физлицу пополняют карту, а он перекидывает их на другие счета и кошельки. Дропы-обнальщики снимают поступившие средства и передают мошенникам.

"Если человек сам продал свою банковскую платежную карту, получил за это материальное вознаграждение, он будет привлечен к административной ответственности. Вместе с тем наказание достаточно суровое, особенно если это происходит повторно. Также предусмотрено повышение наказания в том случае, если человек продает не свою, а чужую банковскую платежную карту, то есть покупает у одного, перепродают другому, - в таком случае наступает уже уголовная ответственность. Если эти действия совершаются в составе организованной преступной группы и привели к каким-либо иным последствиям, предусматривается повышение наказания за данные деяния", - пояснил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Александр Рингевич.

Факт Беларусь одна из первых в мире объявила дропам и дроповодам войну и ввела уголовную ответственность. Подтолкнул к этому стремительный рост киберпреступлений в 2020 году. В Национальной антиотмывочной системе объединили усилия всех компетентных органов в противостоянии этому вызову. Как результат - волну сбить удалось.

"В Уголовный кодекс были внесены изменения, и появились соответствующие нормы в статье 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Введение данной нормы в последующем позволило привлекать лиц, которые на постоянной основе занимаются регистрацией банковских карт и их продажей иным гражданам для совершения преступлений", - поделился старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития СК Беларуси Дмитрий Потеряйко.

"Функционирует и постоянно модернизируется антифрод-система, блокируются подозрительные финансовые потоки, совершенствуется законодательство. Ежегодно возбуждаются сотни уголовных дел по факту мошенничества, ликвидируются десятки группировок вербовщиков, блокируются тысячи счетов. На контроле Департамента находятся свыше 2 тыс. дропов. Мы осуществляем активную работу не только в нашей стране, но и взаимодействуем с подразделениями иностранных разведок", - заявил Дмитрий Захаров.

На лентах популярных мессенджеров госорганы предупреждают об опасности быть втянутым в преступные схемы. В банках и при осуществлении операций клиентов в обязательном порядке информируют об уголовной ответственности за незаконную передачу персональных данных. Простые правила: не "сдавайте в аренду" свою банковскую карту; не предоставляйте никому доступ к своему личному кабинету в приложениях; не соглашайтесь переводить или снимать деньги по просьбе неизвестных.

"Главный принцип - никаких быстрых и легких денег. Нельзя никогда и никому ни за какие коврижки передавать свои банковские реквизиты, потому как ответственность неизбежна по крайней мере в двух формах. Уголовная - вплоть до 10 лет лишения свободы за организацию распространения, пособничество в распространении чужих финансовых реквизитов. И административная ответственность - штраф до 50 базовых величин за передачу своих платежных реквизитов третьим лицам, в случае если нет состава преступления", - отметил Дмитрий Захаров.

Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля отслеживает дропов. Под пристальным вниманием финансовые операции сотен граждан, которые оформили доверенности как на иностранцев, так и на соотечественников. Правоохранительными органами возбуждаются десятки уголовных дел за "незаконный оборот средств платежа и инструментов". Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, для организаторов - уголовная ответственность с наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы.

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