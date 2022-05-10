Дружба между Беларусью и Италией будет процветать - выразил надежду Игор Камилли

Несмотря на временные трудности, дружба между Беларусью и Италией будет процветать. Такую надежду выражают народы и политики, действующие в интересах своих государств, несмотря на внешнее давление со стороны некоторых западных стран.

И как бы прозападные ресурсы не пытались показать картинку, мол, на Западе все забыли о подвигах героев-освободителей, это не так. И за рубежом наши соотечественники чтут память о подвигах героев.