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Дружба наций во всей красе - как проходит церемония закрытия "Славянского базара"
Отдыхали душой на этой неделе в Витебске. Кажется, город все же "резиновый". Здесь ужились и спелись 42 страны.
Больше 6 тыс. голосов, это только аккредитованных. И творили они и на улицах, и на сценах во имя мира и взаимопонимания. Вдохновлялись и представители ШОС, и Союзного государства. В семью, как родная, даже Нигерия влилась. Дружба наций во всей красе.
14 июля в 21:00 "Беларусь 1" в прямом эфире покажет церемонию закрытия "Славянского базара". Но утихнет ли музыка после, рассказала Лидия Заблоцкая.
Фестивальный вечер все еще продолжается. Наблюдая за "Славянским базаром", приятно отметить, что из года в год это не день сурка. На 33-м летнем фестивале слово "впервые" звучало больше десяти раз. Впервые объединилась ШОС под васильковым небом. Впервые на сцену Летнего амфитеатра высадились "Гости из будущего" (блогеры-миллионники). Весь амфитеатр был заполнен подростками.
Дебют и на взрослом конкурсе - спела Южно-Африканская Республика. Весь амфитеатр накануне готов был выйти ночью в поле с конем. Это был первый конкурсный день престижного вокального батла.
Среди участников конкурса эстрадной песни "Витебск-2024" пока претендент на Гран-при Казахстан: 69 баллов из 70 возможных. Увы, меньше шансов у Беларуси оставить "Лиру" дома. Валерий Чучман из Несвижа, будущий солист "Хорошек", на шестой строчке рейтинга.
Не утихнет ли музыка? Финальные аккорды фестиваля искусств будут даже не на закрытии. Она уже села в кабриолет и уехала к славянской карусели. Любовь Успенская даст сольный концерт, а затем амфитеатр заполнят любители шансона. И вот только тогда можно будет сказать "Славянскому базару" до встречи. А вообще за "Базар" отвечали не только журналисты, но и сами звезды, они поделились своими впечатлениями от фестиваля (подробности см. в видео).
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