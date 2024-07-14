Дружба наций во всей красе - как проходит церемония закрытия "Славянского базара"

Отдыхали душой на этой неделе в Витебске. Кажется, город все же "резиновый". Здесь ужились и спелись 42 страны.

Больше 6 тыс. голосов, это только аккредитованных. И творили они и на улицах, и на сценах во имя мира и взаимопонимания. Вдохновлялись и представители ШОС, и Союзного государства. В семью, как родная, даже Нигерия влилась. Дружба наций во всей красе.

14 июля в 21:00 "Беларусь 1" в прямом эфире покажет церемонию закрытия "Славянского базара". Но утихнет ли музыка после, рассказала Лидия Заблоцкая.

Фестивальный вечер все еще продолжается. Наблюдая за "Славянским базаром", приятно отметить, что из года в год это не день сурка. На 33-м летнем фестивале слово "впервые" звучало больше десяти раз. Впервые объединилась ШОС под васильковым небом. Впервые на сцену Летнего амфитеатра высадились "Гости из будущего" (блогеры-миллионники). Весь амфитеатр был заполнен подростками.

Дебют и на взрослом конкурсе - спела Южно-Африканская Республика. Весь амфитеатр накануне готов был выйти ночью в поле с конем. Это был первый конкурсный день престижного вокального батла.

Среди участников конкурса эстрадной песни "Витебск-2024" пока претендент на Гран-при Казахстан: 69 баллов из 70 возможных. Увы, меньше шансов у Беларуси оставить "Лиру" дома. Валерий Чучман из Несвижа, будущий солист "Хорошек", на шестой строчке рейтинга.